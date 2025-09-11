Karolis Nawrockis: Lenkija nesileis įbauginama Rusijos dronų

K. Nawrockis apsilankė 31-ojoje taktinėje oro bazėje Poznanėje–Kšesine, vidurinėje ir vakarinėje Lenkijos dalyje, praėjus dienai, kai Rusijos dronai pažeidė Lenkijos oro erdvę.
„Mes, lenkų tauta, esame tauta, kurios 1920-aisiais nesugebėjo įbauginti prie Varšuvos vartų stovėjęs sovietų kareivis. Esame tauta, kuri po 1945-ųjų beveik 50 metų trukusios sovietų propagandos neprarado savo sielos“, – sakė prezidentas.
„Dėka Lenkijos ir sąjungininkų pilotų pastangų, Lenkija, kuri yra NATO narė ir beveik 5 proc. savo bendrojo vidaus produkto (BVP) skiria ginkluotosioms pajėgoms, taip pat nesileis įbauginama Rusijos dronų“, – tęsė jis.
Jis pridūrė, kad Lenkija turi „išskirtinių pilotų ir išskirtinių karių“ ir kad, būdamas ginkluotųjų pajėgų vyriausiuoju vadu, jis žino, „iš kur mes atėjome, kas mes esame ir kam esame pasiruošę“.
K. Nawrockis teigė, kad Rusijos provokacija buvo skirta išbandyti Lenkijos pajėgumus ir NATO mechanizmų veikimą.
„Tai buvo bandymas patikrinti mūsų pasirengimą reaguoti“, – sakė jis.
Prezidentas pridūrė, kad Lenkija „išlaikė visus šiuos išbandymus“ – politinius, sąjungininkų ir karinius – ir padėkojo generolams bei kariams už jų tarnybą, įskaitant oro pajėgų inspektorių generolą Ireneuszą Nowaką (Ireniaušą Novaką) ir 31-osios taktinės oro bazės vadą pulkininką Radoslawą Sniegula (Radoslavą Snegulą).
