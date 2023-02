Karo ekspertai: vienas iš Kremliaus taikinių – Turkija

Geopolitinis kontekstas

Pasak jų, agresorius toliau gyvena savo paraleliniame pasaulyje ir tiki, kad jo „gero ir blogo policininko“ žaidimas Vakaruose dar kažkam rūpi.

„Stalingrado mūšio minėjime Vakarams grasino rimtesniais ginklais nei tankai. Savo ruožtu užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas čiulbėjo, kad Rusija neatsisako derėtis su Ukraina, tik neva Vakarai eskaluoja konfliktą. Kremliaus manymu, branduolinio vėzdo ir taikaus čiulbėjimo derinys turėtų suaktyvinti anti-amerikietiškomis nuotaikomis besivadovaujančius politikus Vakaruose ir kituose pasaulio regionuose“, – rašė ekspertai.

„Locked N‘ Loaded“ teigimu, tikėtina, kad vienas iš tokių taikinių – su agresoriumi flirtuojanti Turkija. Šią savaitę Rusijos iniciatyva į Turkijos – Sirijos – Rusijos formatą įtrauktas Iranas. Netikėtai turkai tokį sprendimą sveikino. „Galbūt įtakos dalybos Sirijoje yra tai, kam Recepui Tayyipui Erdoganui reikalinga Rusija?“ – svarstė jie.

Tuo tarpu, pasak ekspertų, Vakarai išlieka principingi ir remia Ukrainą. Tai matosi ne tik tiekiant ginkluotę. Per Europos Komisijos vadovės Ursulos von der Leyen ir kitų eurokomisarų vizitą į Kyjivą, kalbėta ne tik apie finansinę paramą Ukrainai ir Kyjivo galimybes pradėti narystės ES procesą. Komisijos pirmininkė paskelbė, kad greitai darbą pradės specialus teisininkų centras, tirsiantis karo Ukrainoje nusikaltimus.

Luhansko kryptis

Svatove. Savaitės viduryje agresorius sumažino intensyvumą Novoselivske ir pagrindines pastangas nukreipė link sektoriaus flangų. Ukrainiečiai apsigynė, tačiau agresoriaus aktyvumas sukaustė gynėjų veiksmus.

Vertinimas: lygiosios po aktyvių veiksmų.

Kremina. Agresoriaus vienetai pradėjo intensyvesnes lokalias atakas, kurios savaitės pabaigoje virto intensyviais puolamaisiais veiksmais. Ukrainiečiai buvo priversti palikti eilę pozicijų. Okupantai pasistūmėjo 2–4 km ir įsitvirtino. Taip jis gerokai sumažino grėsmę keliams Svatove – Kremina ir Kremina – Rubizhne, ukrainiečių puolimas tokiomis sąlygomis mažai tikėtinas, kadangi agresorius toliau puola. Neatmestina, kad užsiėmę savo pasiruošimais pulti, ukrainiečiai tinkamai neįvertino agresoriaus pajėgumo perimti iniciatyvą.

Vertinimas: iniciatyvą turi agresorius.

Lisičanskas. Tikėtina, siekdamas prikaustyti ukrainiečių pajėgas kontaktinėje linijoje ir neleisti joms paremti Ukrainos pajėgų vienetų, esančių Kreminos sektoriuje, agresorius rengė lokalias atakas. Matant situaciją Kreminoje, pasak „Locked N‘ Loaded“, panašu, kad šį tikslą rusų kariams pavyko įgyvendinti.

Vertinimas: lygiosios po aktyvių veiksmų.

Donecko kryptis

Bachmutas. Agresoriaus puolimas šiaurės rytiniame ruože (Krasna Hora – Rozdolivka ruože) sulėtėjo. Tačiau savaitės pabaigoje rusų kariams nežymiai pasistūmėjus prie Krasna Hora, ukrainiečių padėtis nebeatrodo tokia tvirta. Gerokai blogesnė padėtis pietvakariniame ruože. Kelias Kostyantininvka – Bachmutas, ties Chasiv Yar ir Ivanivske, virto kontaktine linija. Padėtis blogėja kasdien, daugėja sąlygų ir galimybių Bachmuto blokavimui.

Vertinimas: iniciatyvą turi agresorius.

Avdiivka – Mariinka. Ukrainiečiai sėkmingai gynėsi nuo intensyvių, tačiau lokalių agresoriaus atakų. Savaitės pabaigoje ruože Vodiany – Opytne rusų kariai pabandė pulti link Avdiivkos, pasistūmėjo kelis šimtus metrų, tačiau ukrainiečiai ir čia juos sustabdė. Savo ruoštu, Mariinkoje sunkios kautynės toliau tęsiasi.

Vertinimas: lygiosios po aktyvių veiksmų.

Vuhledaras. Ukrainiečiai sustabdė agresoriaus puolimą ir primetė savo mūšio ritmą. Rusų kariai dar bando kartas nuo karto atakuoti, tačiau tik tam, kad ukrainiečiai neimtų visiškai dominuoti ir nesiryžtu bandyti sugrąžinti okupantus į pradines jų pozicijas.

Vertinimas: lygiosios po aktyvių veiksmų.

Zaporižios kryptis

Mūšiai kontaktinėje linijoje nurimo. Tikėtina, ukrainiečių artileristai daugiausia energijos ir resursų skyrė praeitą savaitę, įsidrąsinusių agresoriaus manevrinių vienetų apšaudymams kontaktinėje linijoje ir artimoje jų gynybos gilumoje.

Vertinimas: lygiosios pozicinėje gynyboje.

Pietų kryptis

Ukrainiečiai vykdo nedidelius SOP grupių reidus per Dnipro upę ir, „Locked N‘ Loaded“ teigimu, tikėtina taip siekia prikaustyti kairiajame upės krante esančius rusų karių manevrinius vienetus tam, kad jie nebūtų permetami į Zaporižios kryptį. Abi pusės viena kitos atžvilgiu išlaiko didelį artilerijos apšaudymų intensyvumą.

Vertinimas: lygiosios pozicinėje gynyboje.

Mūšių dinamika

1. Praeitą savaitę surengęs masinį smūgį raketomis ir UAV, šią savaitę agresorius taupė savo atsargas ir masinių smūgių nevykdė.

2. Mūšių kontaktinėje linijoje intensyvumą galime iliustruoti šiais parametrais:

Bendri agresoriaus artilerijos nuostoliai ženkliai sumenko (59 vs 37). Tai sietume su agresoriaus artilerijos vienetų vietų (šaudymo pozicijų, artilerijos rajonų) dažnesniu keitimu ir geresne maskuote, kadangi Ukrainos artilerijos aktyvumą rodo kiti parametrai. Antai rusų karių MLRS nuostoliai išliko panašiame lygmenyje (8 vs 6), o agresoriaus oro gynybos priemonių sunaikinta rekordiškai daug (1 vs 6).

Rusų karių gyvosios jėgos nuostoliai išliko panašiai tikrai aukštame lygyje (5400 vs 5130), tačiau okupantų šarvuotos technikos netektys gerokai sumenko (150 vs 62). „Tik priminsime, kad agresorius kontaktinėje linijoje buvo aktyvus ir atskiruose ruožuose pasiekė taktinių laimėjimų. Dėl to galima daryti prielaidą, kad rusų kariai puolamuosius veiksmus vykdė pagrinde su pėstininkų pagalba, o šarvuota technika daugiau naudota kaip paramos ugnimi priemonės remti šturmus“, – teigė ekspertai.

Praeitą savaitę patyręs rekordinius aviacijos nuostolius, šią savaitę agresorius ją naudojo gerokai atsargiau. Todėl jo nuostoliai šioje srityje gerokai sumažėjo.

Prognozės

1. Tikėtina, kad šią savaitę agresorius surengs masinį smūgį raketomis ir UAV prieš Ukrainos civilinę infrastruktūrą ir karinius taikinius. Neatmestina, kad siekiant varginti Ukrainos visuomenę vėl bus atakuoti gyvenamieji namai su civiliais.

2. Galimai, įkvėptas taktinės sėkmės Kremina sektoriuje, agresorius intensyvins puolimą Svatove sektoriuje. Ypatingai spausdamas šiaurinį ir pietinį ukrainiečių grupuotės flangus. Tokioje situacijoje ukrainiečių aktyvesnis puolimas mažai tikėtinas.

3. Tikėtina, kad Kremina sektoriuje agresorius sieks vystyti taktinę sėkmę ir į gynybinius mūšius įvelti ukrainiečių rezervus, tokiu būdu užkertant kelią galimam Ukrainos ginkluotųjų pajėgų puolimui. Panašu, kad ukrainiečiai šiame etape pirmiausia gali siekti numušti agresoriaus puolimo tempą ir potencialą, susigrąžinti iniciatyvą į savo rankas, o tada, galimai, atakuoti. Mažai tikėtina, kad visa tai Ukrainos gynėjams pavyks padaryti per ateinančią savaitę.

4. Labai tikėtina, kad agresorius bandys išnaudoti savo sėkmę ir kirsti kelią Kostyantinivka – Bachmutas, prie Chasiv Yar – Ivanivkse, bei užimti Krasna Hora, taip sudarant sąlygas tolimesniam judėjimui link kelio Slavianskas – Bachmutas. Dėl to neatmestinas ukrainiečių siekis išlyginti kontaktinę liniją. Pavyzdžiui, atsitraukiant iš rytinės Bachmuto miesto dalies už upės Bakhmutovka ar net pradedant pajėgų išvedimą iš pačio miesto. Tuo pačiu tikėtina rusų kariai tęs puolimą Rozdolivka – Vesele ruože bei atakas Lisičansko sektoriuje, su tikslu judėti Syversko link, taip komplikuojant ukrainiečių pastangas Kreminos sektoriuje.

5. Tikėtina, ukrainiečiai kontratakomis bandys išstumti agresorių iš Vuhledaro pietrytinių prieigų. Neatmestina, kad okupantai į mūšį įvedinės rezervus, tokiu būdu siekiant susigrąžinti iniciatyvą į savo rankas.