Kariuomenė skelbia perėmusi valdžią Madagaskare

Rezoliucija buvo priimta 130 balsų „už“, tai yra gerokai daugiau nei du trečdaliai balsų, kurių pagal Konstituciją reikia 163 narių parlamento rūmuose.
Prezidentūra atmetė šį sprendimą kaip „neturintį jokio teisinio pagrindo“.
Netrukus elitinis Madagaskaro karinis dalinys pranešė naujienų agentūrai AFP, kad perėmė valdžią šalyje.
„Mes perėmėme valdžią“, – sakė karinio dalinio CAPSAT vadovas pulkininkas Michaelas Randrianirina, perskaitęs pareiškimą prie vyriausybės pastato.
Po ilgų savaičių antivyriausybinių gatvės demonstracijų prezidento buvimo vieta nėra aiški, Madagaskare vykstant didžiausiai politinei krizei nuo 2009-ųjų, kai pats A. Rajoelina pirmą kartą atėjo į valdžią po perversmo.
