Kancleris O. Scholzas didžiuojasi keturis „Oskarus“ pelniusiu vokiečių antikariniu filmu

Vokietijos kancleris Olafas Scholzas (Olafas Šolcas) pirmadienį išreiškė pasididžiavimą, kad vokiečių antikarinis filmas „Vakarų fronte nieko naujo“ (All Quiet on the Western Front) pelnė keturis „Oskarus“, įskaitant geriausio tarptautinio filmo apdovanojimą.