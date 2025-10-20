Kaja Kallas: ES valstybės narės plačiai palaiko paskolą Ukrainai iš įšaldyto Rusijos turto

Europos Komisija (EK) pateikė „reparacinės paskolos“ planą, skirtą toliau finansuoti Kyjivą, ir siekia įtikinti pasirašyti susitarimą Belgiją, kurioje laikoma didžioji dalis įšaldyto Rusijos turto.
„Šiandien buvo pareikšta tvirta parama šiam klausimui spręsti, ir labai svarbu, kad pasiektume pažangą sprendžiant teisinius ir fiskalinius klausimus", – po bloko užsienio reikalų ministrų susitikimo sakė K. Kallas.
ES lyderiai ketina aptarti šį Komisijos planą kitą savaitę vyksiančiame aukščiausiojo lygio susitikime, o pareigūnai teigia, jog tikisi, kad bus uždegta žalia šviesa parengti išsamesnį teisinį pasiūlymą.
„Reparacinė paskola gali būti labai galinga žinia Maskvai, kad jai nepavyks mūsų nugalėti“, – tvirtino K. Kallas.
Viena pagrindinių kliūčių paskolai gauti išlieka Belgija, kuri reikalauja garantijų, kad kitos ES šalys pasidalys rizika, susijusia su šių lėšų panaudojimu.
Didžioji dalis iš 200 mlrd. eurų vertės Rusijos centrinio banko turto yra laikoma tarptautinėje indėlių organizacijoje „Euroclear“ Belgijoje.
Prancūzijos užsienio reikalų ministras Jeanas-Noelis Barrot (Žanas Noelis Baro) sakė, kad paskola galėtų padėti Ukrainai išsilaikyti ir ateinančius trejus metus tęsti kovą su Maskva.
Briuselis siūlo, kad didžioji dalis galimos paskolos Ukrainai, kuri būtų finansuojama įšaldytu Rusijos turtu, būtų panaudota Europos ginklams įsigyti.
