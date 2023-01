Ką pakeis fronte pasirodę šarvuoti žvėrys?

Mechanizuotas kumštis

Neskelbiama, kiek tiksliai tankų „Leopard“ pasieks Ukrainą. Įvairūs šaltiniai skaičiuoja, kad jų gali būti net ir 200. Iš Bundesvero atsargų Ukrainai bus suteikta 14 tankų „Leopard 2 A6“. Šaliai gamintojai suteikus leidimą, „Leopard“ Ukrainai galės atiduoti ir kitos jų turinčios šalys. Sąjungininkai duos tuos „Leopard“ modelius, kuriuos galės. Vokietija ir Nyderlandai – XXI a. tanku vadinamo modelio „Leopard 2A6“. Bus keletas „Leopard 2A4“ – Šaltojo karo laikų tankų, sukurtų kovai su ankstesnių modifikacijų rusiškuoju T-72.

Be to, iš Jungtinės Karalystės Kyjivas gaus britiškų tankų „Challenger“. Kalbama ir apie prancūziškus „Leclerc“. Vašingtonas atsiųs 31 tanką „Abrams“ – vieną galingiausių ir sudėtingiausių JAV kariuomenės ginklų. Be tankų, sąjungininkai Ukrainai skirs įvairių šarvuotų kovos mašinų.

Dėl naujos technikos ukrainiečiai kol kas pranašesni tik didelio tikslumo artilerija, galės įgyti persvarą ir mūšio lauke. Skirtingai nei Rusijos vis dažniau naudojami tankai T-62, vakarietiški tankai geriau šarvuoti, veiksmingesnė jų ugnies valdymo sistema, jie aprūpinti moderniais termovizoriais, todėl gali kovoti ir naktį. Savaime suprantama, jų įgulai sudarytos komfortiškos sąlygos.

„Vakarietiškus tankus pradėsime gauti po kokio mėnesio. Per tą laiką mūsų tankistai prisijaukins tuos žvėris. Vargu ar šie puolamieji ginklai bus naudojami gynybai, greičiausiai jie įsijungs į puolamąją operaciją – išėjimą į Azovo jūrą“, – kanalui „UkrLife TV“ sakė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų atsargos pulkininkas Romanas Svitanas.

Jo manymu, naujieji tankai veikiausiai bus naudojami Zaporižios, o ne Luhansko ar Donecko fronte. Tačiau ne tik dėl mažesnio atstumo iki vakarinės sienos ir ten būsiančių remonto bazių.

Kur Ukrainos generalinis štabas pasirinks surengti pagrindinį kontrpuolimą – tai RF generaliniam štabui turi būti staigmena.

Vos tik Ukrainoje bus pakankamas technikos kiekis, R. Svitano manymu, bus pradėta pagrindinė operacija, siekiant perkirsti Rusijos kariuomenės naudojamą sausumos koridorių į Krymą. „Tankas, šarvuotos kovinės mašinos „Bradley“, keli visureigiai „Humwee“– tokia mechanizuota brigada taps pagrindiniu koviniu daliniu, kuris vykdys užduotis. Kiekviena brigada turės vienos rūšies tankų“, – svarstė karininkas.

Ekspertai pabrėžia: tankai efektyvūs tada, kai darniai sąveikauja su pėstininkais, artilerija, bepiločiais orlaiviais, aviacija.

Daug klaidinančių krypčių

Anot R. Svitano, rusai pasielgė kariniu požiūriu kvailai: įšliaužė į bene 1 tūkst. km ilgio ir 100 km pločio žarną, todėl dabar yra prispausti prie Azovo ir Juodosios jūrų. „Bet kuris žemėlapį skaityti mokantis vyresnis karininkas nubraižys dvi ar tris kryptis, kaip šią žarną perkirsti. Ar tai būtų nuo Orechovo link Melitopolio ir Tokmako, ar nuo Huliaipolės link Berdiansko, ar nuo Vuhledaro į Mariupolį. Kurią iš šių krypčių, kokius operatyvinius veiksmus pasirinks, – apie tai žino tik generalinis štabas“, – anot R. Svitano, sąjungininkai taip pat supranta, kiek tokiai Ukrainos operacijai reikia pajėgų.

Nors Vašingtonas yra siūlęs Kyjivui neskubėti rengti kontrpuolimo, kai kurie karo ekspertai svarsto, kad Ukrainos generalinis štabas nenorės delsti: priešą esą geriau užklupti netikėtai.

„Galima sakyti, kad artimiausiu metu – tada, kai atkeliaus tam tikras skaičius ginklų, – vyriausiasis armijos vadas priims sprendimą. Tai gali būti kad ir rytoj“, – kanalui „UkrLife TV“ sakė R. Svitanas.

Izraelio atsargos karininkas Ygalis Levinas mano, kad Ukrainos kontrpuolimą žymės serija kontrpuolimų. „Kai kurie bus nukreipiantys dėmesį, kai kurie bus sulaikantys priešą, ir tik vienas bus pagrindinis, – televizijai „24“ sakė Y. Levinas. – Pagal karo meną, puolimo krypčių gali būti kad ir 20, tačiau pagrindinė – tik viena. Kur Ukrainos generalinis štabas pasirinks surengti pagrindinį kontrpuolimą, – tai RF generaliniam štabui turi būti staigmena.“

Žmonės prieš geležį

Į žinią apie Ukrainai skiriamus vakarietiškus tankus Maskva reagavo minėdama savąjį pasididžiavimą – naujausius tankus T-90. Tačiau kiek šio ir kitokių modelių tankų RF turi iš tikrųjų, ekspertai nesiryžta sakyti.

Kiek tinkamų naudoti tankų dar turi RF, nežinia: duomenys svyruoja tarp 3–10 tūkst. Kai kuriais duomenimis, per metus RF gali suremontuoti iki 600 tankų, tačiau gamyklos susiduria su darbo jėgos ir komponentų problemomis: pastebėti nauji tankai T-80BVM su senais taikikliais.

Prieš leopardus RF teks išleisti tai, ką turi, – net ir senuosius T-62, kurie buvo išlydėti į atsargą dar SSRS laikais. Blogiausiu atveju jie būtų panaudoti kaip savaeigė artilerijos sistema ar gynybos patranka.

„Ar Rusija grasins branduoliniu ginklu? Į tai jau niekas nereaguoja, tad Maskva prieš naujuosius tankus gali mesti tik žmones, – mano R. Svitanas. – Jie nebegali vystyti naujos technikos. Daugiausia, ką jie gali, – tai padidinti gyvosios jėgos kiekį. Šaulių kuopos, batalionai, net ne motorizuoti pėstininkai... Mus stabdys mėsa. Tačiau dar niekur niekada mėsa prie geležį nelaimėjo.“

Anot Y. Levino, Kremlius norėtų, kad karas baigtųsi RF visiškai užėmus Luhansko ir Donecko sritis, tačiau tokie planai, kaip ir tikslai užimti visą Ukrainą, Kyjivą, yra nerealūs – Rusija tam neturi jėgų. Todėl RF toliau vers Ukrainą naudoti kuo daugiau savo rezervų. Bandys apsupti Bachmutą, nors tam jiems trūksta jėgų, bandys perkirsti Ukrainos pajėgų logistikos kelius. „Zaporižios fronte iki pat Azovo jūros RF bando prisotinti naujomis pajėgomis. Išsiskirsto kiekviename kaime", – sakė R. Svitanas.

Ukrainiečiai sunkiosios puolamosios technikos lauks, laikydami Donecko, Luhansko frontus, stengdamiesi retinti RF armijos ir technikos gretas. Anot R. Svitano, kad būtų galima eliminuoti rusų armijos puolimą, kasdien reikia sunaikinti ne mažiau kaip 1 000 karių.

Nauja mobilizacijos banga

Naujausiais Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo duomenimis, Kryme rengiamasi naujai mobilizacijos bangai. Iki sausio 29 d. visoms vietos valstybinėms ir privačioms įstaigoms nurodyta pateikti darbuotojų, kurie nori atlikti karinę tarnybą, sąrašus. Nuo vasario 1 d. bus sustabdyti visi remonto ir statybos darbai valstybės finansuojamose įmonėse ir įstaigose, o šiam tikslui numatytos lėšos bus skirtos karinėms reikmėms.

Pastaruoju metu Ukraina ir Europos žvalgybos agentūros ne kartą skelbė pareiškimus apie RF būsiančią naują mobilizacijos bangą. Esą planuojama mobilizuoti 200–500 tūkst. žmonių. Jei išsipildys labiausiai nerimą keliančios prognozės, bendras nuo praėjusio rudens mobilizuotų rusų skaičius pasiektų 800 tūkst.

Žinias apie Maskvos planus mobilizuoti naujas pajėgas, ekspertai siūlo vertinti be emocijų.

„Neburkime, geriau pažiūrėkime į kompetentingus asmenis. Kas kompetentingiausi gynybos, ginkluotės, žvalgybos klausimu? Amerikiečiai. Susitikime Ramštaine generolas Markas Milley pasakė, kad RF sugebėjo mobilizuoti ne 300 tūkst., bet tik 250 tūkst. Jei iš šitų 250 tūkst. 100 tūkst. papildė Ukrainoje jau esančias pajėgas ir yra pietų ir rytų fronte, lieka 150 tūkst. Tarkime, amerikiečiai suklydo ir RF turi dar 200 tūkst. Tačiau viena yra mobilizuoti, kas kita – organizuoti“, – Y. Levinas atkreipė dėmesį į katastrofišką RF kariuomenės aprūpinimą. Jiems stinga visko – priešingu atveju nepirktų iš Irano šalmų ir liemenių.

„Jų ryšiai pasibaisėtini. Jie turi daug sovietinės technikos, bet nieko naujo ir dabar jau pasiekia informacija, kad Rusijoje formuojami šaulių pulkai, kuriems suteikiami Antrojo pasaulinio karo pulkų numeriai. Žinoma apie 20 tokių pulkų. Vienas pulkas – 1–3 tūkst. žmonių. Skurdžiai ginkluoti, su mažai technikos jie gali būti naudojami tik frontui laikyti, bet ne šturmuoti“, – sako Y. Levinas.

Antrasis frontas – ekonominis

Mitas, kad RF armija pati galingiausia, sugriautas. Ką gali jausti Rusijos generolai, žinodami artėjantį pralaimėjimą? „Pasakysiu kaip pulkininkas: generolo logiką sunku suprasti. Generolas – tai statusas. Jie dėvi kelnes su dviem antsiuvais, o tas statusas jiems trukdo adekvačiai suvokti padėtį. Jie kartais veikia nelogiškai, tačiau prisidengia: esą jie vykdo įsakymą. Užpulti Ukrainą buvo nelogiška, tačiau jie šį įsakymą įvykdė, retransliavo jį armijai puikiai suprasdami, kad teisme pasakys, jog gavo įsakymą ir jį įvykdė", – sakė R. Svitanas.

Karininkas kritikuoja politikų prognozes, esą mobilizuotųjų žūtys fronte ilgainiui išjudins Rusijos gyventojus ir šie pradės maištauti prieš valdžią.

„Kad ir kiek bus netekčių, rusai nesukils prieš valdžią. Rusai jau dabar prarado 100 tūkst. Jei skaičiuosime, kad Rusijoje gyvena 100 mln. žmonių, nebėra vieno žmogaus iš 1 tūkst. Jie to net nepastebėjo. Kai kurie žmonės per visą gyvenimą pažino ne daugiau kaip 100 žmonių. Kad rusai pastebėtų netektis, reikia sunaikinti bent 1 mln. per metus, kad būtų dingęs ar žuvęs bent jau vienas iš 100. Tik tada jie susimąstys“, – R. Svitanas įsitikinęs, kad rusai gali pajusti tik ekonominį spaudimą.