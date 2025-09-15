Jungtinėje Karalystėje svarstomas naujas gėrimų draudimas: seks Lietuvos pavyzdžiu?

Jungtinės Karalystės (JK) vyriausybės siūlymą uždrausti energinius gėrimus paaugliams iki 16-os palaiko daugybė gydytojų, mitybos specialistų, mokytojų ir tėvų. Tyrimai atskleidžia, kad šie gėrimai neigiamai veikia vaikų fizinę ir psichinę sveikatą.
„Aštuoni iš dešimt tėvų palaiko šį draudimą. Pritaria ir mokytojai, kurie mato, kaip kofeinas veikia vaikų elgesį ir koncentraciją. Be to, daugelis šių gėrimų turi ne tik daug kofeino, bet ir daug cukraus, todėl vaikų nutukimas tampa rimta problema“, – kalbėjo JK sveikatos ministras Wesas Streetingas.
O statistika nedžiugina – beveik ketvirtadalis 12-mečių ir net trečdalis 13–16 metų paauglių JK per savaitę išgeria bent vieną energinį gėrimą. Šie gėrimai gali sukelti galvos skausmą, dirglumą, nuovargį ir skrandžio sutrikimus.
„Kofeinas ir kiti stimuliatoriai didina širdies ritmą, kraujospūdį ir sukuria iliuziją, kad nesi pavargęs, nors miegojai tik keturias valandas. Energiniai gėrimai reklamuojami kaip priemonė gerinti koncentraciją ir didinti energiją, tačiau vaikams tai ypač pavojinga. Jų smegenys dar vystosi, todėl jie jautresni kofeinui. Dėl šios priežasties prastėja koncentracija, kyla nerimas, atsiranda miego sutrikimai“, – pabrėžė šeimos gydytojas Sermedas Mezhe.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Kai kurios parduotuvės JK savarankiškai riboja energinių gėrimų pardavimą, tačiau priėmus įstatymą tai privalėtų daryti visi.
„Visiškai tam pritariu – kofeino kiekis šiuose gėrimuose didelis ir, manau, kad tai gali sukelti priklausomybę. Tačiau jaunimas priešinsis šiam įstatymui. Gali būti, kad atsiras vagysčių, nes šie gėrimai taps uždraustu vaisiumi“, – komentavo parduotuvės savininkas Dee Sedani.
Iki lapkričio vidurio JK vyriausybė diskutuos su medikais, tėvais, pedagogais ir gėrimų gamintojais. Įvertinusi situaciją, priims galutinį sprendimą.
