JT: kovai su badu Gazos Ruože prireiks laiko

JT Pasaulio maisto programa (WFP) teigė, kad nuo tada, kai įsigaliojo JAV tarpininkaujamos Izraelio ir islamistų grupuotės „Hamas“ paliaubos, į karo nuniokotą palestiniečių teritoriją pavyko įvežti beveik 3 tūkst. tonų maisto atsargų.
„Prireiks šiek tiek laiko, kad sumažintume badą“, kurį JT paskelbė rugpjūčio pabaigoje, Ženevoje žiniasklaidos atstovams sakė WFP atstovė spaudai Abeer Etefa (Abir Etefa).
„Ugnies nutraukimas atvėrė siaurą galimybę. WFP labai greitai ir operatyviai imasi veiksmų, kad padidintų pagalbą maistu ir pasiektų šeimas, kurios ištisus mėnesius kentė blokadą, gyventojų perkėlimą ir badą“, – teigė ji.
A. Etefa sakė, kad visame Gazos Ruože, daugiausia pietuose, veikia penki maisto skirstymo punktai, tačiau WFP nori pasiekti 145 punktus.
Ji sakė, kad pastarosiomis dienomis WFP galėjo naudotis Kerem Šalomo ir Kisufimo sienos perėjomis.
Nuo šeštadienio iki trečiadienio į Gazos Ruožą įvažiavo apie 230 sunkvežimių su 2,8 tūkst. tonų maisto atsargų, sakė A. Etefa.
Atstovė teigė, kad 57 sunkvežimiai, gabenantys kvietinius miltus ir kita, ketvirtadienį dviem kolonomis įvažiavo į Gazos Ruožą ir pasiekė WFP sandėlius nepažeisti, paruošti paskirstymui.
„Vis dar turime mažiau, nei reikia, bet jau artėjame prie tikslo“, – sakė ji.
Trečiadienį jau veikė devynios kepyklos, o WFP siekia, kad visame Gazos Ruože veiktų 30 kepyklų.
„Duona yra labai svarbi. Šviežios duonos kvapas Gazoje yra daugiau nei maistas: tai ženklas, kad grįžta gyvenimas“, – sakė A. Etefa.
Ji paragino atidaryti visus sausumos sienos perėjimo punktus į Gazos Ruožą, „kad galėtume Gazą užtvindyti maisto atsargomis“.
WFP pradeda dalyti maisto produktus Gazos mieste.
„Stengiamės stabdyti badą, ypač šeimoms, grįžtančioms namo Gazos (Ruožo) šiaurėje“, – sakė A. Etefa.
WFP planuoja per ateinančius tris mėnesius išplėsti savo veiklą ir pasiekti 1,6 mln. žmonių Gazos Ruože.
