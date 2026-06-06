 Johannas Wadephulas žada Ukrainai nepajudinamą paramą

Johannas Wadephulas žada Ukrainai nepajudinamą paramą

2026-06-06 15:04
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui atmetus Volodymyro Zelenskio derybų pasiūlymą, Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannas Wadephulas pažadėjo Ukrainai tvirtą paramą. 

Johannas Wadephulas
Johannas Wadephulas / EPA-ELTA nuotr.

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Supratome naujausią V. Putino pareiškimą ir darome „vienintelę teisingą ir reikalingą išvadą: mūsų parama Ukrainai yra ir bus nepajudinama“, pareiškė J. Wadephulas žurnalistams per savo vizitą Meksikos sostinėje Meksike.

„Kuo greičiau V. Putinas sės prie derybų stalo, tuo greičiau liausis mirtys. Ne tik civilių gyventojų ir žmonių Ukrainoje, bet, beje, ir rusų karių“, pabrėžė ministras. Kartus jis dar kartą pareikalavo įtraukti europiečius į galimas derybas. Europa esą turi jose vaidinti vaidmenį.

„Viena yra aišku: Vokietija 100 proc. remia Ukrainą“, – akcentavo J. Wadephulas.

V. Putinas prieš tai atmetė atvirame laiške V. Zelenskio pasiūlytą tiesioginį susitikimą.

„Nematau tam prasmės“, – sakė V. Putinas Tarptautiniame ekonomikos forume Sankt Peterburge. Prieš tokį viršūnių susitikimą esą pirmiausiai turi būti susitarta dėl ilgalaikio konflikto sprendimo. 

Šiame straipsnyje:
Johannas Wadephulas
Ukraina
Rusija
Vokietijos užsienio reikalų ministras
parama
parama Ukrainai

Naujausi komentarai

Komentarai

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Komentarai

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Nuomonė
Kol banderlogai tūkstančiais ten stimpa , vokiečiai gali ramiai maukti alų ir daryti biznį. Kai jau gaus galą paskutinis - ateis ir vokiečių eilė. O šito jie baisiai bijo. Dar pamena antrą pasaulinį. Ieškos vietoj savęs kitų durnių: lietuvių, lenkų....
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Cha cha cha
KACAPAI fašistai užzombinti už 1500€eina kariaut.už medalį ir koldunus.saugokit savo neužauga liliputa goblina
3
-3
Tai kad
RUSIJOS PREZIDENTAS VLADIMIRAS PUTINAS juokėsi ir šaipėsi iš to šikpopierio ,kurį atsiuntė tas neūžauga narkomanas pusmetrinis žydų klounas, vagių ir korupcionierių vadas vovka zielia ,RUSIJOS PREZIDENTAS VLADIMIRAS PUTINAS nemato jokio tikslo susitikti su tuo neūžauga chacholų chuntos klounu zielia
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