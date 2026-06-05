JK premjeras: Rusija gali pulti NATO per ketverius metus

Šiuos komentarus jis išsakė pažadėjęs, kad jo vyriausybė iki kitą mėnesį vyksiančio NATO viršūnių susitikimo paskelbs ilgai atidėliotą gynybos investicijų planą.
„Mūsų ir kitų NATO šalių žvalgybos vertinimu, Rusijos išpuolis prieš NATO gali įvykti jau 2030 metais“, – sakė K. Starmeris.
„Taigi matote, kokią skubą ir prioritetą dabar tam teikiame“, – pridūrė jis, lankydamasis dronų gamykloje pietvakarių Anglijoje.
Tai atkartoja panašius terminus, kuriuos įvardijo kiti Europos lyderiai ir NATO vadovas Markas Rutte (Markas Riutė), gruodį įspėjęs, kad Rusija „gali būti pasirengusi panaudoti karinę jėgą prieš NATO per penkerius metus“.
K. Starmeris įsipareigojo nuo kitų metų padidinti išlaidas gynybai iki 2,5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), o kitos kadencijos parlamente – iki 3 procentų.
10 metų gynybos investicijų planas, parengtas peržiūrėjus JK gynybos pajėgumus, turėjo būti paskelbtas praėjusių metų pabaigoje, tačiau iki šiol šis dokumentas nebuvo parengtas.
K. Starmeris pranešė, kad jis bus paskelbtas prieš liepos 7 dieną prasidėsiantį NATO viršūnių susitikimą Turkijoje.
JK žiniasklaida pranešė, kad planas buvo atidėtas dėl Finansų ministerijos ir kitų departamentų nesutarimų dėl išlaidų.
K. Starmeris žurnalistams tvirtino, kad jis bus „visiškai finansuojamas“.
Anksčiau penktadienį JK kariuomenės vadas įspėjo, kad šalis privalo stiprinti savo gynybą, reaguodama į Rusijos, kuri prieš daugiau nei ketverius metus įsiveržė į Ukrainą, keliamą grėsmę.
„Per mano 35 metų karjerą tai yra pavojingiausias laikotarpis, kokį tik esu žinojęs“, – BBC sakė Richardas Knightonas (Ričardas Naitonas).
„Todėl svarbu, kad kartu su sąjungininkais didintume savo ginkluotųjų pajėgų pajėgumus ir pasirengimą, kad atgrasytume savo priešininkus nuo kvailų veiksmų“, – pridūrė R. Knightonas.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) ne kartą ragino NATO šalis daugiau išleisti gynybai ir mažiau kliautis Vašingtonu užtikrinant saugumą.
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