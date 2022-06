JK Konservatorių partijos lyderio keitimo tvarka: kaip vyksta šis procesas?

Jei B. Johnsonas pralaimės, jo įpėdinis perims ir ministro pirmininko postą. B. Johnsono pergalės atveju pagal šiuo metu galiojančias taisykles konservatoriai negalės vėl inicijuoti balsavimo dėl pasitikėjimo juo bent vienus metus. Tikėtina, kad tai nebūtų daroma iki kitų visuotinių rinkimų, numatytų 2024 metais.

Pateikiame pagrindinę informaciją, kaip vyksta šis procesas.

54 laiškai

Balsavimas dėl pasitikėjimo gali būti surengtas tik tuo atveju, jei to pareikalauja 15 proc. konservatorių frakcijos parlamente narių – bent 54 torių įstatymų leidėjai.

Jie turi pateikti laiškus parlamentarui, pirmininkaujančiam Konservatorių partijos eilinių parlamentarų 1922-ųjų komitetui. Jį sudaro torių įstatymų leidėjai, neužimantys ministrų postų.

Dabartinis komiteto pirmininkas Grahamas Brady (Grejemas Breidis) paskelbė, kad 15 proc. slenkstis buvo peržengtas, ir, kaip numato taisyklės, sekmadienį informavo apie tai B. Johnsoną.

Pirmadienį anksti ryte G. Brady apie tai paskelbė viešai ir paskyrė balsavimą tos pačios dienos vakarą.

Taisyklėse numatyta, kad šis procesas turi būti greitas. G. Brady sakė, jis su ministru pirmininku sutarė, jog pirmadienis yra tinkama diena balsavimui surengti.

Balsavimas dėl pasitikėjimo

Konservatorių parlamentarai dėl B. Johnsono politinės ateities spręs slaptu balsavimu, kuris numatytas nuo 18 iki 20 val. (20–22 val. Lietuvos laiku) komiteto salėje.

Balsai bus iškart suskaičiuoti, o rezultatai paskelbti nurodytu laiku, sakė G. Brady.

Pergalei B. Johnsonui reikia pusės visų atiduotų balsų plius vieno balso. Jei jis laimės, konservatoriai vienus metus negalės vėl inicijuoti balsavimo dėl pasitikėjimo juo. Visgi esant reikalui torių partija galėtų pakeisti savo vidaus taisykles.

Balsuoti gali 359 konservatorių parlamentarai. Tai reiškia, kad B. Johnsonui reikalingi 180 balsų, kad jis liktų vadovauti partijai.

B. Johnsono nesėkmės atveju būtų rengiami naujo partijos lyderio rinkimai, kuriuose jis nebegalėtų kandidatuoti.

Kai kurie apžvalgininkai mano, kad jei B. Johnsonas laimės tik nedidele persvara, jo autoritetas gali būti galutinai pakirstas.

Naujo lyderio rinkimai

Jei B. Johnsonas būtų nušalintas, partija rinktų naują lyderį. Į šį postą gali kandidatuoti bet kuris torių parlamentaras, užsitikrinęs mažiausiai dviejų kolegų palaikymą.

Nugalėtojas išrenkamas torių įstatymų leidėjų slaptu balsavimu, kuris vyksta keliais etapais. Po kiekvieno etapo iš varžybų pasitraukia mažiausiai balsų gavęs pretendentas, kol galiausiai lieka du kandidatai.

B. Johnsono nesėkmės atveju 1922-ųjų komitetas artimiausiomis dienomis turėtų susirinkti aptarti šio proceso tvarkaraščio ir suderinti jį su Konservatorių partija.

Pirmajame ture dalyvautų visi tinkamais pripažinti kandidatai. Vėlesnėmis dienomis vyktų kiti turai ir kandidatų liktų vis mažiau.

Likus dviem pretendentams, dėl jų balsuotų jau visi Konservatorių partijos nariai. Prieš balsavimą Britanijoje kelias savaites vyktų šių kandidatų debatai.

B. Johnsonas torių lyderiu tapo laimėjęs partijos pirmininko rinkimus, kai 2019 metų liepą iš šio posto dėl savo „Brexito“ strategijos pasitraukė jo pirmtakė Theresa May (Tereza Mei). Prieš septynis mėnesius ji buvo laimėjusi balsavimą dėl pasitikėjimo.

Paskutiniame etape B. Johnsonas aiškia persvara įveikė savo varžovą Jeremy Huntą (Džeremį Hantą). Jis surinko 92 153 balsus, J. Huntas – 46 656 balsus.

Kodėl dabar?

Per pastaruosius metus B. Johnsoną užgriuvo virtinė skandalų, ypač dėl COVID-19 karantino taisykles pažeidusių vakarėlių Dauningo gatvėje. Jis tapo pirmuoju britų premjeru, kuriam buvo skirta bauda už tai, kad pažeidė įstatymą vadovaudamas vyriausybei.

Įtūžę torių parlamentarai, turėdami galvoje visuomenės pasipiktinimą dėl dvigubų standartų, dar sausį ketino sausį inicijuoti balsavimą dėl nepasitikėjimo jo vadovavimu. Vis dėlto Rusijos invazija į Ukrainą, per kurią B. Johnsonas demonstruoja tvirtą paramą prezidentui Volodymyrui Zelenskiui, kuriam laikui prislopino maišto nuotaikas partijoje.

Tačiau pastarosiomis savaitėmis torių parama lyderiui dar sumažėjo, kai buvo paskelbta vadinamojo vakarėlių skandalo vidaus tyrimo ataskaita. Joje buvo griežtai kritikuojama taisyklių pažeidinėjimo praktika vyriausybės komplekse Dauningo gatvėje.

Tyrėja Sue Gray (Sju Grei) detaliai aprašė, kaip 2020 ir 2021 metais, kai dėl COVID-19 pandemijos apribojimų Jungtinės Karalystės gyventojai negalėjo organizuoti jokių susibūrimų ar net lankyti mirštančių giminaičių, Dauningo gatvės darbuotojai rengė vakarėlius, kuriose buvo vartojamas alkoholis. Per vieną tokių vakarėlių tarp neblaivių darbuotojų netgi buvo kilusios muštynės.

Būrys torių parlamentarų pareiškė, jog netiki, kad partija galėtų laimėti kitus visuotinius rinkimus, jei prie jos vairo toliau stovės B. Johnsonas.

Viešosios nuomonės apklausos rodo, kad vakarėlių skandalas smarkiai nusmukdė B. Johnsono reitingus. Didžioji dauguma respondentų sako, kad premjeras sąmoningai melavo apie vakarėlius Dauningo gatvėje ir turėtų atsistatydinti.

Per B. Johnsono kadenciją toriai patyrė keletą skaudžių nesėkmių rinkimuose. Per papildomus rinkimus jie pralaimėjo Liberaldemokratų partijai kovoje dėl tradiciškai toriams priklausančių vietų, o gegužę per vietos valdžios rinkimus prarado šimtus vietų vietos tarybose.

Prognozuojama, kad vėliau šį mėnesį partija pralaimės dar dvejus papildomus rinkimus pietvakarių ir šiaurės Anglijoje.