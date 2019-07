JK: Europos Sąjunga turi leistis į kompromisą dėl „Brexit“ sutarties

Jungtinės Karalystės premjeras Borisas Johnsonas (Borisas Džonsonas) pirmadienį paragino Europos Sąjungos lyderius nebeprieštarauti naujoms deryboms dėl „Brexit“, svaro kursui krentant dėl augančio susirūpinimo galimu JK išstojimu be sutarties.

Praėjusią savaitę premjero pareigas perėmęs B. Johnsonas nori keisti Britanijos išstojimo iš bloko sąlygas, dėl kurių susitarė jo pirmtakė Theresa May (Tereza Mei), bet tvirtina, kad spalio 31-ąją šalis išstos iš bloko apskritai be sutarties, jei susitarimo iki to laiko nebus pasiekta.

Briuselis yra sakęs, kad dėl sutarties teksto iš naujo nesiderės.

„Išstojimo susitarimas miręs, – su pirmuoju vizitu lankydamasis Škotijoje žurnalistams sakė B. Johnsonas. – Esu tikras, kad gausime susitarimą, bet teisinga ir tai, kad rengiamės [išstojimui] be sutarties.“

Vyriausybė dar nepaskelbė planų dėl B. Johnsono vizitų ES sostinėse, o jo atstovė užsiminė, kad jis niekur nevyks, kol Briuselis nepakeis savo pozicijos.

„Aišku, kad jis nori susitikti su ES lyderiais ir derėtis, o ne būti pasodintas ir klausytis, kad ES niekaip negali iš naujo derėtis dėl susitarimo“, – sakė atstovė.

Įtakinga lobistinė verslo organizacija CBI sakė, kad didėjant išstojimo be sutarties galimybei kompanijoms dabar reikia pasirengti blogiausiam scenarijui.

Pirmadienį svaras dolerio atžvilgiu prarado daugiau kaip procentą savo vertės ir pasiekė žemiausią per dvejus pastaruosius metus ribą.

CBI savo ataskaitoje perspėja, kad nei JK, nei ES nėra pasirengusios „Brexit“ be sutarties, ir ragina kompanijas aktyviau rengti planus nenumatytiems atvejams.

Organizacijos derybų su ES vadovė Nicole Sykes (Nikol Saiks) socialiniame tinkle „Twitter“ parašė, kad tai „tarsi smėlio maišų dėjimas potvyniui“.

„Jūsų virtuvė vis tiek bus užlieta, bet GALBŪT galime apsaugoti miegamąjį viršuje“, – rašė ji.

„Beprecedentis spaudimas“

Nepriklausomas strateginių studijų centras „Institute for Government“ taip pat perspėjo, kad „Brexit“ be sutarties „vyriausybėje dominuotų daug metų“, nepalikdamas daug dėmesio kitiems B. Johnsono minėtiems vidaus politikos prioritetams, tokiems kaip sveikatos apsauga, švietimas ir transportas.

Pasak „Institute for Government“, tokia baigtis reikštų „beprecedentį spaudimą“ Jungtinei Karalystei, kuri apima Angliją, Škotiją, Velsą ir Šiaurės Airiją.

Pirmą kartą kaip premjeras atvykęs į Škotiją B. Johnsonas apsilankė vienoje karinėje bazėje, o paskui susitiko su škotų konservatorių lydere Ruth Davidson (Rut Deividson), kuri nepritarė „Brexit“ be sutarties.

Jis taip pat turi susitikti su Škotijos pirmąja ministre Nicola Sturgeon (Nikola Sterdžen), separatistinės ir proeuropietiškos Škotijos nacionalinės partijos (SNP) lydere, kuri sakė, kad vyriausybė Londone stumia šalį į „katastrofą“.

Praėjusią savaitę N. Sturgeon sakė, kad Škotijai, kuri per 2016 metų referendumą balsavo už tolesnę narystę ES, reikia B. Johnsono „Brexit“ strategijai „alternatyvaus pasirinkimo“.

Ji pareiškė, kad autonominis Škotijos parlamentas artimiausiais mėnesiais svarstys teisės aktus, galbūt leisiančius surengti dar vieną referendumą dėl išstojimo iš Jungtinės Karalystės.

Airijos premjeras Leo Varadkaras (Lio Varadkaras) taip pat perspėjo, kad „Brexit“ be sutarties atveju daugiau Šiaurės Airijos gyventojų „pradėtų abejoti sąjunga“ su Londonu.

Rinkimų kampanija?

B. Johnsonas, kuris kartu su premjero pareigomis prisiskyrė sau simbolinį sąjungos ministro titulą, prieš pirmadienio vizitą paskelbė planus papildomai investuoti į Škotiją, Velsą ir Šiaurės Airiją 300 mln. svarų (332 mln. eurų).

„Tokie svarbūs projektai kaip su (ekonomikos) augimu susiję vyriausybės sandoriai... atvers daugiau galimybių mūsų sąjungai ir leis žmonėms kiekviename Jungtinės Karalystės kampelyje realizuoti savo potencialą, – savo kalboje pabrėžė jis.

„Tikiuosi per savo vizitą į Velsą ir Šiaurės Airiją užtikrinti, kad kiekvienas sprendimas, kurį priimu kaip ministras pirmininkas, puoselės ir tvirtins mūsų sąjungą“, – pridūrė jis.

Velse B. Johnsonas ketina susitikti su vietos ūkininkais, o Šiaurės Arijoje – aptarti vedamas derybas, per kurias siekiama atnaujinti šios provincijos šiuo metu nefunkcionuojančios vyriausybės veiklą.

Londono ketinimai skirti papildomą finansavimą regionams paaiškėjo vyriausybės vadovui atskleidus planus steigti 3,6 mlrd. svarų (4 mlrd. eurų) vertės fondą, remsiantį 100 Anglijos miestelių. Dėl šios priežasties JK įsisiūbavo spėlionės, kad jis pradėjo agitacijos kampaniją prieš potencialius rinkimus.

Daugelis britų parlamentarų pasisako prieš išstojimą iš ES be sutarties ir galėtų pamėginti nuversti vyriausybę ir užkirsti kelią tokiam „Brexit“ scenarijui. Tokiu atveju galėtų būti sušaukti pirmalaikiai visuotiniai rinkimai.