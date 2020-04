JAV sutiko papildomai sumažinti naftos gavybą, kad kompensuotų Meksikos dalį

Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį OPEC+ šalys susitarė dėl naftos gavybos mažinimo, su sąlyga, kad prie susitarimo prisijungs Meksika, kurios nepavyko įtikinti per 11 valandų trukmės aljanso susitikimą.

„Dow Jones“ agentūra pacitavo A. M.L. Obradoros žodžius, kad Meksika sumažins naftos gavybą 100 tūkst. barelių per parą, tačiau OPEC+ šalys norėjo, kad šis skaičius siektų 400 tūkst. barelių per parą, vėliau sutiko su 350 tūkst. barelių per parą sumažinimu.

Meksikos prezidentas pažymėjo, kad susitarimas sumažinti naftos gavybą pasiektas po JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) skambučio.

Pasak jo, JAV prisiims papildomus įsipareigojimus sumažinti savo gavybą 250 tūkst. barelių per parą.