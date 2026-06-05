JAV Senatas patvirtino finansavimą imigracijos griežtinimui

Įstatymo projektas finansuotų Imigracijos ir muitinės tarnybą (ICE) bei Pasienio patrulius iki D. Trumpo kadencijos pabaigos, suteikdamas respublikonų lyderiui didelę pergalę vienu iš jo pagrindinių klausimų po kelis mėnesius trukusios aršios kovos dėl imigracijos kontrolės ateities.
Dabar jis keliauja į Atstovų Rūmus, kur respublikonų lyderiai tikisi jį priimti kitos savaitės pradžioje ir nusiųsti ant D. Trumpo stalo.
Šis paketas priimtas po to, kai anksčiau šiais metais buvo iš dalies uždarytas Krašto saugumo departamentas, kai demokratai atsisakė palaikyti naują finansavimą imigracijos kontrolei be apribojimų tokiai taktikai kaip reidai jautriose vietose ir pareigūnų kaukių dėvėjimas.
Respublikonai atmetė šiuos reikalavimus ir vietoj to pasirinko finansuoti ICE ir Pasienio patrulius per pagreitintą „biudžeto suderinimo“ procesą, kuris leidžia jiems apeiti demokratų pasipriešinimą, jei jie sugeba išlaikyti savo narių vienybę.
Senato balsavimas įvyko po kelias valandas trukusio pataisų maratono, Vašingtone žinomo kaip „balsavimų virtinė“ (angl. vote-a-rama) – chaotiško proceso, leidžiančio įstatymų leidėjams balsuoti dėl politiškai jautrių klausimų prieš galutinį priėmimą.
D. Trumpui šis procesas reiškė atnaujintą dėmesį kontroversijoms, kurios sukėlė nerimą jo paties partijos nariams, įskaitant idėją įkurti fondą prezidento sąjungininkams, teigiantiems, kad valstybės institucijos juos neteisingai persekiojo, ir 1 mlrd. dolerių (850 mln. eurų), kurie buvo numatyti saugumui aplink jo planuojamą Baltųjų rūmų pokylių salę.
Pagrindiniame imigracijos įstatymo projekte pinigų pokylių salei nebeliko, tačiau abu klausimai tapo platesnio respublikonų nerimo simboliais dėl D. Trumpo prioritetų gynimo prieš kadencijos vidurio rinkimus, kuriuose, kaip tikimasi, dominuos rinkėjų susirūpinimas dėl pragyvenimo išlaidų.
Maištas
Įstatymo projektas buvo atidėtas kelioms savaitėms po to, kai senatoriai sukilo dėl Teisingumo departamento siūlomo 1,8 mlrd. dolerių (1,53 mlrd. eurų) kompensacijų paketo, kurį kritikai pavadino „juodąja kasa“, galinčia leisti asmenims, nuteistiems už 2021 metų išpuolį prieš JAV Kapitolijų, gauti mokesčių mokėtojų pinigų.
Laikinasis generalinis prokuroras Toddas Blanche'as (Todas Blanšas) šią savaitę įstatymų leidėjams sakė, kad administracija nebeplėtos fondo idėjos. Tačiau D. Trumpas toliau jį gyrė, vadindamas „nuostabiu“ ir sakydamas, kad turės „paklausti teisininkų“, ar jis miręs, ar tik sustabdytas.
Šis dviprasmiškumas paskatino kai kuriuos respublikonus pabandyti įtvirtinti fondo panaikinimą įstatymu.
„Kai aiškiniesi, tu pralaimi. Nėra jokio būdo paaiškinti 1,776 (mlrd. dolerių) fondo. Taigi vienintelis būdas, kaip galite tai paaiškinti, yra paaiškinti, kad jo atsikratėte“, – žurnalistams sakė Šiaurės Karolinos senatorius Thomas Tillisas.
Balsavimai dėl pataisų mažai tepakenkė D. Trumpo darbotvarkei, tačiau parodė partijos drausmės ribas, kai keli respublikonai atsiskyrė dėl priemonių, nukreiptų prieš prezidento šalininkų fondą, būsimą pokylių salės finansavimą ir D. Trumpo žingsnį paskirti lojalų būsto pareigūną vadovauti JAV žvalgybai.
Demokratai taip pat pasinaudojo šiuo procesu, bandydami nukreipti imigracijos kontrolės pinigus būstui ir kitiems prieinamumo klausimams, teigdami, kad respublikonai teikia pirmenybę D. Trumpo deportacijos darbotvarkei, o ne pragyvenimo išlaidoms.
Ir tai, kas buvo vertinama kaip atskiras D. Trumpo politikos pasmerkimas, keli respublikonai taip pat palaikė demokratų pastangas apeiti Atstovų Rūmų vadovybę balsuojant dėl naujų sankcijų Rusijai už jos invaziją į Ukrainą įvedimo ir 8 mlrd. dolerių (6,81 mlrd. eurų) karinio finansavimo paskolų Kyjivui suteikimo.
Respublikonai atkirto, kad pinigai reikalingi imigracijos kontrolės finansavimui atkurti po to, kai ankstesnis Krašto saugumo departamento uždarymas paliko šį klausimą neišspręstą.
Ankstesnė laikina priemonė finansavo didžiąją dalį Krašto saugumo departamento veiklos iki rugsėjo 30 dienos, įskaitant Federalinę nepaprastųjų situacijų valdymo agentūrą, Pakrančių apsaugą, Transporto saugumo administraciją ir Slaptąją tarnybą.
Tačiau ji neapėmė ICE ir Pasienio patrulių, taip sukurdama atskirą kovą, kuri baigėsi penktadienio balsavimu.
Šis rezultatas suteikia D. Trumpui didelę įstatymų leidybos pergalę imigracijos srityje, kartu pabrėždamas pasikartojančią respublikonų lyderių problemą: net ir kontroliuodami Kongresą, jie vis tiek turi valdyti vidinį pasipriešinimą politiniam bagažui, susijusiam su kai kuriais prezidento prioritetais.
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