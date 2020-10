JAV Senatas įvertins kandidatę į AT tesiėjos vietą

Visgi demokratai, regis, neturi galimybių blokuoti jos paskyrimą iki lapkričio 3-iąją įvyksiančių prezidento rinkimų.

48 metų konservatyvių pažiūrų teisės profesorės kandidatūrą į Aukščiausiojo Teismo teisėjus respublikonų prezidentas pasiūlė rugsėjo 26-ąją, praėjus aštuonioms dienoms po to, kai nuo vėžio mirė 87 metų liberalių pažiūrų teisėja ir moterų teisių vėliavnešė Ruth Bader Ginsburg.

Pagal įstatymus respublikonų vadovaujamas Senatas turi tvirtinti kandidatus į Aukščiausiojo Teismo teisėjus. Šiuo metu devynis narius turinčiame Teisme dirba penki konservatyvių pažiūrų teisėjai. Aukščiausiojo Teismo teisėjai skiriami iki gyvos galvos.

Demokratai ir jų kandidatas į prezidentus Joe Bidenas reikalauja atidėti paskyrimą po prezidento rinkimų, tačiau D. Trumpas, norėdamas įsiteikti dešiniojo sparno elektoratui, siekia, kad tai būtų padaryta kiek įmanoma greičiau.

Uoli katalikė A. C. Barrett palankiai vertinama konservatyvių pažiūrų krikščionių, pritariančių jos pozicijai daugeliu klausimų, įskaitant griežtą nusistatymą prieš abortus ir tos pačios lyties asmenų santuokas.

A. C. Barrett, auginanti septynis vaikus, du iš kurių įsivaikino, o vienas turi Dauno sindromą, kartą susitikime su studentais pareiškė, kad „jūsų teisinė karjera yra priemonė tikslui pasiekti, o... tas tikslas yra Dievo karalystės sukūrimas žemėje“.

Pastarosiomis dienomis daug dėmesio sulaukė A. C. Barrett priklausymas nedidelei grupei katalikų, besivadinančių „Šlovinimo žmonėmis“ (People of Praise). Teigiama, kad A. C. Barrett šios bendruomenės narių vadinama „tarnaite“.

Tikėjimas ir teisė

Tačiau teisėja, garsėjanti kruopščiai nugludintais teisiniais argumentais, tvirtina galinti nubrėžti brūkšnį tarp savo tikėjimo ir savo teisinio vertinimo.

„Teismai neskirti išspręsti visas problemas ar ištaisyti visas mūsų visuomeninio gyvenimo negeroves“, – pasakys A. C. Barrett savo įžanginėje kalboje Senatui pirmadienį.

„Politinius sprendimus turi priimti politinės valdžios šakos, išrinktos Tautos ir jai atskaitingos. Visuomenė neturėtų to tikėtis iš teismų, ir teismai neturėtų mėginti tai daryti“, – pabrėš ji.

A. C. Barrett šalininkai tvirtina, kad teisėja puolama dėl to, kad kairysis sparnas apskritai nusistatęs prieš religiją.

„Nesiliaujančios Senato demokratų ir žiniasklaidos atakos dėl teisėjos Barrett tikėjimo yra gėdingos“, – sakė Senato respublikonų daugumos lyderis Mitchas McConnellas.

„Tikimės, kad jos [kandidatūros] svarstymai bus sąžiningi“, – sakė viceprezidentas Mike'as Pence'as (Maikas Pensas) trečiadienį per Jutoje vykusius debatus su demokratų kandidate į viceprezidentus Kamala Harris.

„Ypač tikimės, kad nematysime tokio puolimo dėl jos tikėjimo, kokio būta anksčiau“, – pridūrė jis.

Šalyje, kur tik ketvirtadalis gyventojų laiko save ateistais ar nepraktikuoja jokio tikėjimo, K. Harris, Kalifornijai atstovaujanti senatorė, priklausanti Teismų komitetui, rengiančiam A. C. Barrett kandidatūros svarstymą, per debatus labai stengėsi nepakliūti į šio opaus klausimo pinkles.

„Joe Bidenas ir aš esame tikintys, – atsikirto ji M. Pence'ui. – Įžeidu daryti prielaidą, kad mes smūgiuotume kam nors dėl to asmens tikėjimo.“

Nekritikuodama asmeniškai teisėjos, K. Harris pakartojo, kad ji neturėtų būti skiriama tokiu metu, kai 4 mln. amerikiečių jau atidavė savo balsus per išankstinį prezidento rinkimų balsavimą.

Per debatus Jutoje ji taip pat vengė daug aistrų keliančio abortų klausimo. Tačiau senatorė pabrėžė, kad D. Trumpo administracija naudojasi teismų sistema siekdama panaikinti Prieinamos sveikatos priežiūros įstatymą (Affordable Care Act, ACA), prastumtą J. Bideno ir buvusio valstybės vadovo Baracko Obamos.

„Kosminis skafandras“

Nors demokratai priešinasi A. C. Barrett skyrimui, jie faktiškai neturi priemonių užkirsti tam kelią.

M. McConnellas kontroliuoja Senato darbotvarkę ir procedūras, o respublikonai Kongreso aukštuosiuose rūmuose turi 53 iš 100 vietų.

Nors dvi respublikonų senatorės – Lisa Murkowski ir Susan Collins – pareiškė nepritariančios, kad balsavimas dėl A. C. Barrett būtų surengtas prieš prezidento rinkimus, respublikonai vis tiek turi pakankamai balsų paskubinti jos paskyrimą.

Šį procesą gali sustabdyti tik koronavirusas: trims respublikonų senatoriams – Mike'ui Lee, Thomui Tillisui ir Ronui Johnsonui – testais patvirtinta koronavirusinė infekcija, jie izoliavosi.

M. Lee ir Th. Tillisas, Senato Teismų komiteto nariai, gali dalyvauti A. C. Barrett kandidatūros svarstymuose vaizdo ryšiu, tačiau visi trys senatoriai privalės fiziškai būti Senate, kai bus balsuojama dėl teisėjos paskyrimo, o tai galėtų sukelti grėsmę kitų jų kolegų sveikatai.

Demonstruodamas respublikonų ryžtą paskirti A. C. Barrett į Aukščiausiąjį Teismą iki prezidento rinkimų, R. Johnsonas pareiškė, jog esant reikalui apsivilks „kosminį skafandrą“, kad galėtų sudalyvauti balsavime.