25 valandos prie Senato tribūnos: ar tai – naujiena?

Politikas iš Naujojo Džersio prie tribūnos stojo kovo 31-ąją 19 val., kalbėjo visą naktį ir nesiliovė dar ir antradienį. 55-erių senatoriui net neprireikė pertraukos gamtiniams reikalams

Panašūs kalbėjimo maratonai – ne naujiena JAV Senate. Jų, dar vadinamų filibusteriais, kurių tradicija siekia senovės Romos laikus, paprastai griebiamasi kaip priemonės, siekiant atidėti balsavimus dėl įstatymų.

Pagal Kongreso rūmų taisykles, senatorius gali kalbėti tiek laiko, kiek nori, jei jam neatimamas žodis ir jei diskusijoms netaikomi jokie specialūs apribojimai. Jis privalo stovėti visą laiką ir gali kalbėti tik su minimaliomis pertraukomis.

C. Bookeris kalbėjo 47 minutėmis ilgiau už ligšiolinį rekordininką Stromą Thurmondą. Šis dešinės pakraipos senatorius 1957 m. parą ir 18 minučių kalbėjo mėgindamas blokuoti afroamerikiečių pilietinių teisių įstatymą. JAV žiniasklaidos teigimu, S. Thurmondas turėjo kuo pasistiprinti: sumuštinių, apelsinų sulčių.

Techniniu požiūriu C. Bookerio kalba nebuvo filibusteris, nes Senate nebuvo planuojama balsuoti dėl įstatymo projekto. Pranešdamas, kad blokuos įprastas Senato procedūras „tol, kol būsiu fiziškai pajėgus“, jis savo kalbą skyrė protestui prieš D. Trumpo administracijos politiką.

„Stojuosi šiandien vakarą, nes iš tikrųjų manau, kad mūsų šalis yra krizėje, – sakė C. Bookeris pradėdamas savo kalbą. – Tai nėra normalūs laikai ir jie neturėtų būti traktuojami kaip tokie.“

Demokratų senatoriai palaikė jo pastangas užduodami klausimų ir pateikdami pastabų.

Senatorius, buvęs kandidatas į prezidentus kritikavo prezidentaujant D. Trumpui vykdomus radikalius valstybės aparato apkarpymus, įskaitant tūkstančių viešojo sektoriaus darbuotojų atleidimą. Jis kaltino šalies vadovą uzurpuojant vis daugiau valdžios ir taip keliant grėsmę JAV demokratijai.

„Vos per 71 dieną Jungtinių Valstijų prezidentas padarė tiek daug žalos amerikiečių saugumui, finansiniam stabilumui, mūsų demokratijos pagrindams“, – pabrėžė demokratas.

JAV, anot jo, išgyvena lemiamą moralinių sprendimų etapą. „Kalbame ne apie kairę ar dešinę. Kalbame apie tai, kas teisinga ar neteisinga“, – tęsė senatorius.

C. Bookeris per savo kalbą pademonstravo neįtikėtiną ištvermę: kad neprarastų teisės kalbėti, jis turėjo nuolat stovėti ir negalėjo net nueiti į tualetą. Tiesa, vos pasiekė rekordą, S. Bookeris prisipažino, kad dabar jam teks spręsti „biologinės skubos klausimus“.

C. Bookeris valandų valandas skaitė savo rinkėjų laiškus, citavo straipsnius ir kalbas. Be to, demokratų senatoriai palaikė jo pastangas užduodami klausimų ir pateikdami pastabų.

Senatorius ne tik kritikavo D. Trumpą, bet ir skaitė eilėraščius, kalbėjo apie sportą. Be to, jis atsakinėjo į kolegų klausimus, o tai suteikė jam trumpų pertraukėlių pailsėti.

Antradienį kalbėtojas atrodė akivaizdžiai išsekęs ir kartais atsiremdavo į tribūną. Tačiau paskutinėmis kalbos minutėmis sulaukė išskirtinės paramos – Senate buvo neįprastai daug žmonių – tiek kolegų senatorių, tiek lankytojų tribūnose. Kai demokratų mažumos lyderis Chuckas Schumeris informavo C. Bookerį, kad jis pasiekė rekordą, kilo ovacijos. Daugeliui demokratų senatorių akyse pasirodė ašaros.

C. Bookerio kalbos kulminaciją internetu stebėjo daugiau nei 110 tūkst. žmonių. Baigdamas rekordinę kalbą, jis paragino amerikiečius: „Pakliūkime į geras bėdas!“ (angl. „Let’s get in good trouble!“). Ši frazė tapo baigiamąja istorinės kalbos eilute.

„Kūnas jaučiasi pavargęs – nuo nugaros iki pėdų ir kojų, bet mano siela skrenda ir jaučiuosi labai palaimintas dėl visos šios patirties“, – vėliau televizijos laidoje „All Things Considered“ sakė politikas.