JAV prie Venesuelos krantų dislokuoja tris karo laivus

Karo laivai dislokuojami D. Trumpo administracijai didinant spaudimą kairiųjų pažiūrų Venesuelos diktatoriui Nicolasui Maduro, už kurio sulaikymą dėl jam pareikštų kaltinimų prekyba narkotikais siūlomas atlygis šį mėnesį buvo padvigubintas iki 50 mln. dolerių.
Prie Venesuelos krantų plaukia trys valdomomis raketomis ginkluoti „Aegis“ klasės eskadriniai minininkai, naujienų agentūrai AFP sakė jo vardo ir pavardės neminėti prašęs JAV šaltinis.
JAV žiniasklaida pranešė, kad Vašingtonas taip pat planuoja į regioną nusiųsti 4 000 jūrų pėstininkų.
Vašingtonas nepripažįsta N. Maduro pergalių dviejuose ankstesniuose rinkimuose, o Venesuelos prezidentą kaltina vadovavimu kokaino prekeivių gaujai „Cartel de los Soles“ („Saulės kartelis“).
Praėjusį mėnesį Iždo departamentas įtraukė šią grupuotę į teroristinių organizacijų sąrašus, kaltindamas ją remiant narkotikų kartelius „Tren de Aragua“ ir „Sinaloa“, kurie šių metų pradžioje buvo paskelbti užsienio teroristinėmis organizacijomis.
Antradienį Baltųjų rūmų atstovė spaudai atsakydama į klausimą, ar Venesueloje galėtų būti dislokuotas JAV karių kontingentas, pareiškė, kad D. Trumpas panaudos „visas priemones“, kad sustabdytų prekybą narkotikais.
„Prezidentas D. Trumpas ne kartą labai aiškiai pareiškė, kad yra pasirengęs panaudoti visas Amerikos galias, kad sustabdytų į mūsų šalį plūstančius narkotikus ir patrauktų už tai atsakingus asmenis atsakomybėn“, – teigė spaudos sekretorė Karoline Leavitt.
K. Leavitt Venesuelos vyriausybę apibūdino kaip „narkotikų ir terorizmo kartelį“.
„O kalbant apie Maduro, šios administracijos nuomonė yra tokia, kad jis nėra teisėtas prezidentas – tai yra pabėgęs kartelio vadeiva, kuriam Jungtinėse Valstijose pareikšti kaltinimai dėl narkotikų kontrabandos į šią šalį“, – pridūrė ji.
N. Maduro pirmadienį pareiškė, kad reaguodamas į JAV „grasinimus“ visoje Venesueloje dislokuos 4,5 milijonus nereguliariosios kariuomenės karių.
