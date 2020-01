JAV paskelbė naujas sankcijas Iranui

Naujos baudžiamosios priemonės, be kita ko, nukreiptos prieš Irano plieno sektorių. Be to, sankcijos bus taikomos aštuoniems aukštiems Irano režimo atstovams, susijusiems su pastarosiomis atakomis prieš amerikiečių pajėgas, sakė M. Pompeo.

Padėtis Persijos įlankoje paaštrėjo, kai JAV praėjusios savaitės pabaigoje Bagdade nukovė įtakingą Irano generolą Qassemą Soleimanį. Iranas, į tai reaguodamas, naktį į trečiadienį atakavo dvi JAV pajėgų naudojamas bazes Irake.

Tada trečiadienį D. Trumpas pareiškė, kad į atakas atsakys naujomis ekonominėmis sankcijoms. Ketvirtadienį JAV prezidentas sakė, kad esamos sankcijos jau sugriežtinos, tačiau detalių neįvardijo ir pareiškė, kad informacija bus pateikta vėliau.

D. Trumpas 2018-aisiais vienašališkai pasitraukė iš sunkiai suderėtos tarptautinės branduolinės sutarties su Iranu, nes ji, jo nuomone, yra nepakankama. Vašingtonas nuo tada mėgina „maksimalaus spaudimo kampanija“ parklupdyti Teheraną ir vis skelbia šaliai ekonomines sankcijas.

Jau galiojančios sankcijos pirmiausiai nutaikytos prieš naftos ir bankų sektorius, kurie yra gyvybiškai svarbūs Irano ekonomikai. Taip JAV tikisi priversti Teheraną atsisakyti savo branduolinės programos. Jos taip pat kaltina Iraną remiant teroristus Artimuosiuose Rytuose ir reikalauja liautis tai daryti.

JAV baudžiamosios priemonės daro didelę žalą Iranui ir sukėlė čia ekonominę krizę. Irano vadovybė kalba apie „karą prieš šalies ekonomiką“.