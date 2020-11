JAV oro linijos dėl pandemijos šiemet neteko iš viso 90 tūkst. darbuotojų

„Airlines for America“ teigimu, gruodžio pabaigoje JAV oro linijose iš viso turėtų dirbti 370 tūkst. darbuotojų. Kovo pradžioje, prieš paskelbiant pandemiją, darbuotojų skaičius sudarė 460 tūkst., tad darbuotojų sumažėjo net 20 proc.

Išaugus COVID-19 atvejų skaičiui, pastaruoju metu JAV valdžia kiek sugriežtino apribojimus atskiruose regionuose.

„Airlines for America“ duomenimis, pastarosiomis savaitėmis keleivių skaičius JAV yra 65 proc. mažesnis nei tuo pačiu metu pernai.

Iš pradžių oro linijos mažino darbuotojų skaičių nesamdydamos naujų darbuotojų ir anksčiau išleisdamos esamus darbuotojus į pensiją. Bendrovės žadėjo neatleidinėti darbuotojų iki rugsėjo 30 d. mainais į 25 mlrd. dolerių paramos paketą.

Vis dėlto, demokratams ir respublikonams Kongrese nesutarus dėl naujo paramos paketo, „United Airlines“ ir „American Airlines“ spalį atleido 32 tūkst. darbuotojų.

Be to, keturios mažesnės JAV oro linijos visiškai bankrutavo, o ketvirtadalis orlaivių neskrido daugiau nei 30 dienų, sakoma „Airlines for America“ tyrime.