 JAV kongresmenas: Rusijos grėsmę Baltijos šalims reikia vertinti rimtai

JAV kongresmenas: Rusijos grėsmę Baltijos šalims reikia vertinti rimtai

„Putinas šiuo metu yra kaip užspeista žiurkė“
2026-05-30 21:09
Viljama Sudikienė (ELTA)

Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas yra blogas ir pavojingas žmogus ir Rusijos grėsmę Baltijos šalims reikėtų vertinti rimtai, interviu Latvijos naujienų agentūrai LETA sakė JAV Atstovų rūmų narys ir Baltijos valstybių paramos grupės pirmininkas Donas Baconas.

Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas / Scanpix nuotr.

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Paklaustas, ar Rusijos grėsmė Baltijos šalims Vašingtone vertinama pakankamai rimtai, D. Baconas atsakė, kad jei Rusija galėjo įsiveržti į Ukrainą, ji taip pat yra pasirengusi grasinti Baltijos šalims.

„Manau, kad turime tai vertinti rimtai“, – sakė D. Baconas ir pridūrė, kad būtent dėl to JAV dislokavo karius visose trijose Baltijos valstybėse ir tikisi pagerinti oro gynybą per Baltijos saugumo iniciatyvą.

Manau, kad jis pavojingas ir turime būti atsargūs.

Tačiau drauge vyksta ir diskusijos, ar visi Rusiją laiko rimta grėsme. D. Baconas pabrėžė, kad Rusijos veiksmai Ukrainoje yra piktinantys. Rusija prarado 1,3 mln. gyventojų, jos ekonomika yra griuvėsiuose, pabrėžė D. Baconas.

„Štai kodėl kai kurie mano, kad ji per silpna kelti grėsmę. Bet aš nežinau. Putinas šiuo metu yra kaip užspeista žiurkė. Manau, kad jis pavojingas ir turime būti atsargūs“, – sakė kongresmenas.

Jo teigimu, kai kurie mano, jog Rusija Ukrainoje jaučiasi taip apgailėtinai, kad niekada neužpultų Baltijos šalių.

„Mokiausi istorijos ir istorija yra nenuspėjama. Putinas yra blogas žmogus. Manau, kad jis pavojingas žmogus ir turime būti pasirengę blogiausiam“, – sakė D. Baconas.

Šiame straipsnyje:
Donas Baconas
JAV
Rusija
Baltijos šalys

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Komentarai

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jis
ne žiurkė, kurią nesunku patvarkyti. Jis banditas kremliaus bunkeryje, turintis dešimtis atsarginių bunkerių visoje putleristano teritorijoje, tame tarpe Krymo Ajios kyšulyje
3
0
AR NE rusijos
teorija yra apie teisingą ir neteising1 karą neteisingo karo laimėti negalima , Tai jie pamiršo,kad dabar patys kariauja neteisingą grobikišką karą.IR JO NELAIMĖS
1
0
Alfredas
Labai raginu visus paskaityti NATO penkto straipsnio originalą. Ir suprasite kiek ten iš tikrųjų yra galios. Istorija linkusi kartotis...
3
0
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