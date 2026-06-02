 JAV grasina Brazilijai naujais muitais

JAV grasina Brazilijai naujais muitais

2026-06-02 12:55
Rasa Strimaitytė (ELTA)

JAV vyriausybė nori įvesti naujus 25 proc. muitus daugybei prekių iš Brazilijos, praneša agentūra „Reuters“. 

<span>JAV grasina Brazilijai naujais muitais</span>
JAV grasina Brazilijai naujais muitais / Scanpix nuotr.

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JAV įgaliotinis prekybos klausimais Jamiesonas Greeras tai argumentavo nesąžininga Brazilijos prekybos praktika. Jo institucijos tyrimas parodė, kad Brazilijos veiksmai tokiose srityse, kaip skaitmeninė prekyba, intelektinės nuosavybės apsauga ir neteisėtas miškų kirtimas kenkia JAV prekybai. Priemonių norima imtis remiantis 1974 metų prekybos įstatymo 301-uoju straipsniu. Šis įstatymas leidžia taikyti baudžiamąsias priemones prieš prekybos partnerius, kurių veiksmai vertinami kaip nesąžiningi.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas, reaguodamas į jo sąjungininko, buvusio Brazilijos prezidento Jairo Bolsonaro baudžiamąjį persekiojimą, pernai įvedė šaliai 50 proc. muitus. Tačiau Aukščiausiasis teismas šiuos muitus praėjusį vasarį paskelbė negaliojančiais.

J. Greeras dabar sakė, kad, nepaisant naujausių pokalbių su Brazilijos prezidentu Luizu Inacio Lula da Silva, ir toliau yra „didelių nuomonių skirtumų“.

Nauji muitai nebūtų taikomi tokioms svarbioms Brazilijos eksporto prekėms, kaip jautiena, kava, retieji Žemės elementai, farmacijos produktai ir nafta.

D. Trumpas 301-ąjį straipsnį naudojo jau per pirmąją savo kadenciją, kad įvestų įvairius muitus Kinijai.

Šiame straipsnyje:
JAV
Brazilija
muitai
prekyba

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