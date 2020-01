JAV demokratams baigus dėstyti argumentus D. Trumpo apkaltos byloje pasisakys gynėjai

Atstovų Rūmų demokratai, savo argumentams išdėstyti gavę iš viso 24 valandas, sakė prisiekusiųjų vaidmenį atliekantiems 100 vietų turinčio Senato nariams, kad D. Trumpas piktnaudžiavo prezidento įgaliojimais, spausdamas Ukrainą pradėti tyrimus, galėjusius suteikti jam politinę paspirtį, o vėliau stengėsi blokuoti Kongreso pastangas ištirti šiuos veiksmus.

Pasak demokratų, jie yra surinkę pakankamai įrodymų, o apkaltos proceso Atstovų Rūmuose vadovas Adamas Schiffas (Adamas Šifas) perspėjo, kad D. Trumpas toliau keltų „betarpišką grėsmę“ Amerikos demokratijai, jeigu pasiliktų valdžioje.

„Visa tai yra „pirmiausiai – Trumpas“, o ne „pirmiausiai – Amerika“, – Senatui sakė A. Schiffas, perfrazuodamas D. Trumpo rinkimų kampanijos šūkį.

„Prašau jūsų, maldauju – suteikite Amerikai sąžiningą teismą. Ji to nusipelnė“, – pridūrė jis, kreipdamasis į respublikonus, nuo kurių priklauso, ar bus leista duoti parodymus liudytojams, kurių D. Trumpas nepageidauja.

Vis tik daugelis Senato respublikonų viešai reiškė palaikymą prezidentui, nepaisant tvirtų ir išsamių liudijimų apie D. Trump netinkamą elgesį.

„Nemanau, kad kas nors, ką jie [demokratai] iki šiol yra pasakę, yra verta apkaltos, – žurnalistams penktadienį sakė senatorius Rickas Scottas (Rikas Skotas). – Tikiuosi, kad Baltieji rūmai rytoj pradės šalinti nesusipratimus, nes iki šiol visa tai buvo šališka.“

D. Trumpo gynėjai pasisakymus pradės šeštadienį 10 val. vietos (17 val. Lietuvos) laiku. D. Trumpas, buvęs televizijos realybės šou žvaigždė, vienoje savo „Twitter“ žinutėje šį eterio laiką pavadino „Televizijos Mirties slėniu“.

Jo stovyklos argumentai bus toliau dėstomi pirmadienį ir antradienį. Po to Senato nariai turės galimybę užduoti klausimų ir balsuos, ar reikia išklausyti papildomų liudytojų, ko nuo pat pradžių siekė demokratai.

D. Trumpo gynyba bus „daug glaustesnė“ ir „lengviau suprantama“ negu kaltintojų argumentai, televizijai „Fox News“ sakė respublikonas senatorius Mikeas Braunas (Maikas Braunas).

Demokratai argumentavo, kad D. Trumpo atsisakymas leisti duoti parodymus aukšto rango pareigūnams ir pateikti reikalaujamus dokumentus, susijusius su tyrimu dėl Ukrainos, patvirtina antrąjį jam iškeltą kaltinimą – dėl trukdymo Kongreso darbui.

D. Trumpas uždraudė savo administracijai patenkint 71 prašymą pateikti konkrečius dokumentus. Penki iš šių reikalavimų yra susiję su prezidento spaudimu Kijevui, galimai darytu siekiant užsitikrinti Ukrainos pagalbą D. Trumpo perrinkimui vėliau šiais metais, senatoriams sakė demokratų apkaltos proceso koordinatorė Val Demings.

D. Trumpas taip pat neleido vykstant apkaltos tyrimui liudyti 12-ai dabartinių ir buvusių administracijos pareigūnų, nors daugumai buvo pateikti šaukimai į klausymus, pridūrė ji.

„Prezidento Trumpo trukdymas apkaltos tyrimui buvo kategoriškas, beatodairiškas ir neturintis istorinio precedento“, – pabrėžė V. Demings.

„Absoliuti valdžia korumpuoja“

Atstovų Rūmų narė sakė, kad Kongresas negali leisti D. Trumpui visiškai nepaisyti jo įgaliojimų.

„Vykdomoji valdžia be jokių suvaržymų, be priežiūros, be jokių atsvarų yra absoliuti valdžia, – V. Demings sakė Senatui. – Ir žinome, kas yra sakoma apie absoliučią valdžią. Absoliuti valdžia korumpuoja, be jokios abejonės.“

Tuo metu D. Trumpas per „Twitter“ dar kartą pareiškė atmetantis visą apkaltos procesą.

„Radikalioji kairė, nieko neveikiantys demokratai išprotėjo, – rašė jis. – Jie žino, kad tai apgaulė, bet tiesiog neįstengia jos prakišti! Visuomenė griežtai [nusistačiusi] prieš apkaltą.“

Amerikiečiai atrodo pasidaliję į apylyges stovyklas, vertinant klausimą, ar D. Trumpui turėtų būti atlikta apkalta ir ar jis turi būti pašalintas iš posto. Keletas apklausų rodo, kad aiški dauguma nori, jog Senatas per apkaltos procesą iškviestų duoti parodymus svarbius liudytojus.

Kova dėl liudytojų

Demokratams išdėsčius savo argumentus D. Trumpo komanda gali raginti išteisinti prezidentą, tapusį trečiuoju JAV vadovu per šalies istoriją, kuriam buvo surengtas apkaltos teismas.

D. Trumpo išteisinimas atrodo beveik neabejotinas. Senate respublikonai turi 53 vietų daugumą, o prezidentui pripažinti kaltu ir atstatydinti reikalinga dviejų trečdalių (67) senatorių balsų dauguma.

Vis tik demokratai tikisi įtikinti kai kuriuos respublikonus pritarti jų argumentams, kad Senatas turėtų iškviesti liudyti keturis dabartinius ir buvusius Baltųjų rūmų pareigūnus, turinčios tiesioginės informacijos apie D. Trumpo ryšius su Ukraina.

Buvo ženklų, kad mažiausiai 2–3 respublikonai svarsto galimybę pritarti šiems šaukimams, nors jokių įsipareigojimų iki šiol nėra paskelbta.

Jeigu keturių „perbėgėlių“ neatsiras, analitikai prognozuoja, jog Senato daugumos lyderis Mitchas McConnellas (Mičas Makonelas), uolus D. Trumpo gynėjas, galės paskelbti balsavimą dėl kaltinimų jau ateinančios savaitės pabaigoje. Labiausiai tikėtina, kad tokiu atveju D. Trumpas būtų išteisintas, balsams pasiskirsčius pagal partinę liniją.

„Atmesti ir paneigti“

Jeigu demokratams pavyktų užsitikrinti, kad liudytojai būtų iškviesti, respublikonai grasino reikalauti teisės jiems patiems iškviesti savo pasirinktus liudytojus. Tokiu atveju galėtų būti iškviestas prezidento posto siekiantis demokratas Joe Bidenas (Džo Baidenas) ir jo sūnus Hunteris (Hanteris), nes jų ryšiai su Ukraina buvo D. Trumpo užmojų apjuodinti savo rinkimų varžovus centre.

D. Trumpas ir M. McConnellas taip pat užsiminė, kad prezidentas pasinaudos savo galiomis ir atmesti šaukimus. Toks žingsnis galėtų būti užginčytas teisme, todėl visas apkaltos procesas galėtų tęstis dar keliomis savaitėmis ilgiau.

Šis scenarijus neatrodo patrauklus nė vienai partijai, intensyvėjant politinei kovai prieš lapkritį vysiančius rinkimus.

Kaltintojai senatoriams pademonstravo daugybę vaizdo įrašų, vidaus susirašinėjimo dokumentų ir gausius liudytojų parodymus, kad pagrįstų savo teiginį, jog D. Trumpas piktnaudžiavo savo įgaliojimais.

Per televizijos transliuojamus posėdžius demokratai išsamiai apžvelgė, kaip D. Trumpas praeitais metais tiesmukai stengėsi priversti Kijevą padėti jam apjuodinti J. Bideną.

D. Trumpo gynybos teisininkas Jay Sekulowas (Džėjus Sekulovas) sakė, kad jo komanda atsakys pateikdama argumentus, „atmesiančius ir paneigiančius“ kaltintojų pareiškimus.