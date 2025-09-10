 JAV ambasadorius: ginsime kiekvieną NATO centimetrą

JAV ambasadorius: ginsime kiekvieną NATO centimetrą

2025-09-10 15:27
BNS inf.

JAV ambasadorius prie NATO trečiadienį pareiškė, kad Vašingtonas palaiko savo sąjungininkus, Rusijos dronams praėjusią naktį pažeidus Lenkijos oro erdvę ir juos atrėmus Aljanso oro gynybai.

Matthew Whitakeris
Matthew Whitakeris / Scanpix nuotr.

„Mes palaikome savo NATO sąjungininkus susidūrę su šiais oro erdvės pažeidimais ir ginsime kiekvieną NATO teritorijos centimetrą“, – parašė JAV pasiuntinys prie Aljanso Matthew Whitakeris socialiniame tinkle „X“

Lenkija trečiadienį renka savo NATO sąjungininkes skubioms deryboms, Rusijos dronams per naktinį išpuolį prieš Ukrainą įskridus ir į jos oro erdvę.

Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pasmerkė „didelio masto provokaciją“, teigdamas, kad Lenkija nustatė 19 jos oro erdvės pažeidimų ir numušė mažiausiai tris dronus.

D. Tuskas teigė, kad jis pasinaudojo NATO sutarties 4-uoju straipsniu, pagal kurį narė gali sušaukti skubias derybas, kai mano, kad jos „teritoriniam vientisumui, politinei nepriklausomybei ar saugumui“ gresia pavojus. Tai tik aštuntas kartas, kai ši priemonė buvo panaudota.

Šiame straipsnyje:
Rusijos dronai
Lenkija
JAV
NATO

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų