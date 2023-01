J. Bidenas priims Nyderlandų premjerą deryboms dėl technologijų ir Ukrainos

Pasak Baltųjų rūmų, antradienį vyksiančiose plataus masto derybose taip pat tikimasi aptarti šalių pastangas padėti nutraukti Rusijos vykdomą invaziją į Ukrainą ir būsimą viršūnių susitikimą demokratijos klausimais.

Nuo tada, kai spalio mėnesį JAV prekybos departamentas paskelbė apie naujas eksporto kontrolės priemones, skirtas Kinijai, J. Bideno administracija bando pakviesti prie prisijungti Nyderlandus. Šiais apribojimais siekiama sumažinti Kinijos galimybes gauti pažangius lustus, kurti ir prižiūrėti superkompiuterius bei gaminti pažangius puslaidininkius.

Administracijos pareigūnai teigė, kad eksporto apribojimai būtini, nes Kinija gali naudoti puslaidininkius pažangioms karinėms sistemoms, įskaitant masinio naikinimo ginklus, kurti, pažeidinėti žmogaus teises, didinti karinių sprendimų priėmimo, planavimo ir logistikos greitį bei tikslumą.

Tačiau norint, kad JAV eksporto kontrolė Pekinui būtų kuo veiksmingesnė, prireiks daug sąjungininkų pagalbos. Nyderlanduose įsikūrusi technologijų milžinė ASML yra stambi puslaidininkių projektavimo ir gamybos mašinų gamintoja. Kinija yra viena didžiausių ASML klientų.

JAV taip pat derėjosi su Japonija dėl griežtesnių eksporto apribojimų, kad būtų apribotas puslaidininkių gamybos technologijų pardavimas Kinijai. M. Rutte vizitas įvyks po to, kai praėjusią savaitę J. Bidenas priėmė Japonijos ministrą pirmininką Fumio Kishida (Fumiją Kišidą) deryboms.

Po susitikimo Ovaliajame kabinete paskelbtame bendrame JAV ir Japonijos pareiškime teigiama, kad abi šalys susitarė „sustiprinti mūsų bendrą pranašumą ekonominio saugumo srityje, įskaitant svarbiausių ir naujų technologijų apsaugą ir skatinimą“.

Praėjusią savaitę Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas Wang Wenbinas (Vang Venbinas) paragino Japoniją ir Nyderlandus atsispirti JAV spaudimui.

„Tikimės, kad atitinkamos šalys pasielgs teisingai ir dirbs kartu, kad išlaikytų daugiašalį prekybos režimą ir užtikrintų pasaulinių pramonės ir tiekimo grandinių stabilumą, – sakė jis. – Tai taip pat padės apsaugoti jų pačių ilgalaikius interesus.“

M. Rutte pirmadienį „Twitter“ žinutėje pranešė, kad telefonu kalbėjosi su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu apie šeštadienio Rusijos raketų smūgį daugiabučiui Dnipro mieste – vieną iš daugiausiai aukų pareikalavusių išpuolių prieš civilius gyventojus per beveik 11 mėnesių trunkantį karą. Valdžios institucijos pranešė, kad per šį smūgį žuvo 40 žmonių, o 30 žmonių pirmadienį dar tebebuvo laikomi dingusiais be žinios.

„Siaubingas išpuolis prieš daugiabutį gyvenamąjį namą Dnipro mieste rodo, kodėl Rusijai negalima leisti laimėti šio karo, – sakoma M. Rutte pranešime. – Ateinančiais mėnesiais ir toliau bus labai svarbu koordinuoti tarptautinę karinę paramą.“

Baltųjų rūmų Nacionalinio saugumo tarybos atstovas spaudai Johnas Kirby (Džonas Kerbis) prieš antradienio susitikimą gyrė Nyderlandus kaip „svarbius paramos saugumui Ukrainoje rėmėjus“. Nyderlandai jau skyrė Ukrainai pagalbos už maždaug 3 mlrd. dolerių (apie 2,7 mlrd. eurų) ir įsipareigojo skirti dar apie 1 mlrd. dolerių (apie 924 mln. eurų) vertės paramos.

J. Kirby sakė, kad abu vadovai taip pat planuoja aptarti artėjantį viršūnių susitikimą demokratijos klausimais, kurį kartu su Kosta Rika, Pietų Korėja ir Zambija rengia kovo pabaigoje.

2021 metų gruodį J. Bidenas surengė pirmąjį viršūnių susitikimą demokratijos klausimais, kurį administracija pavadino pasaulinio pokalbio apie tai, kaip geriausiai sustabdyti demokratijos nuosmukį, pradžia.