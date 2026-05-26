Irano viceprezidentas skelbia apie pirmuosius žingsnius atkurti šalyje internetą

„Žengtas pirmasis žingsnis link laisvos ir reguliuojamos prieigos prie kibernetinės erdvės“, – socialiniame tinkle „X“ paskelbė viceprezidentas Mohammadas Reza Arefas (Mohamadas Reza Arefas), pridurdamas, kad iraniečių reikalavimai „bus įvykdyti“.
Stebėtojai taip pat pranešė, kad Irane iš dalies atkurtas interneto ryšys po beveik tris mėnesius trukusio išjungimo karo prieš Izraelį ir JAV fone.
„Tiesioginiai duomenys rodo dalinį interneto ryšio atkūrimą Irane 88-ąją išjungimo dieną“, – tinkle „X“ nurodė „Netblocks“, pridurdama, kad vis dar neaišku, ar tai reiškia nuolatinę „ilgiausio visoje šalyje interneto išjungimo šiuolaikinėje istorijoje“ pabaigą.
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