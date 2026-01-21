 Irano valstybinė žiniasklaida: per protestus žuvo 3 117 žmonių

2026-01-21 21:23
BNS nuotr.

Irano valstybinė žiniasklaida trečiadienį pranešė, kad per protestus, kilusius gruodžio pabaigoje, žuvo 3117 žmonių.

Irano valstybinė žiniasklaida: per protestus žuvo 3 117 žmonių / AFP nuotr.

Aktyvistai teigia, kad protestai buvo numalšinti mirtinomis represijomis.

Irano veteranų ir kankinių fondo pareiškime, kurį citavo valstybinė televizija, 2 427 žmonės, įskaitant saugumo pajėgų narius, buvo priskirti prie kankinių ir pavadinti nekaltomis aukomis.

Irano dvasinės valdžios institucijos pasmerkė protestų bangą kaip „teroristinius“ veiksmus, kuriems būdingos riaušės, kurias, jų teigimu, kurstė JAV.

Tuo tarpu Norvegijoje įsikūrusi organizacija „Iran Human Rights“ (IHR) teigia patvirtinusi 3 428 protestuotojų, nužudytų saugumo pajėgų, mirtį. Žudymus ji teigia tikrinusi per Islamo Respublikos sveikatos ir medicinos sistemos šaltinius, liudininkus ir nepriklausomus šaltinius.

NVO įspėjo, kad tikrasis aukų skaičius tikriausiai yra daug didesnis. Nepriklausoma žiniasklaida negali nepriklausomai to patvirtinti.

