 Irano URM vadovas: susitarimas priklauso nuo to, ar JAV atsisakys per didelių reikalavimų

Irano URM vadovas: susitarimas priklauso nuo to, ar JAV atsisakys per didelių reikalavimų

2026-05-29 19:13
BNS inf.

Irano diplomatijos vadovas Abbasas Araghchi (Abasas Aragčis) savo Omano kolegai pareiškė, jog tai, ar su Jungtinėmis Valstijomis bus pasiektas susitarimas dėl karo Artimuosiuose Rytuose užbaigimo, priklauso nuo to, ar Vašingtonas atsisakys savo „per didelių reikalavimų“, penktadienį pranešė Teherano užsienio reikalų ministerija.

Abbasas Araghchi
Abbasas Araghchi / SIPA nuotr.

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„Irano užsienio reikalų ministras (...) pažymėjo, jog tai, ar bus pasiektas galutinis susitarimas, priklauso nuo to, ar JAV pusė atsisakys savo pozicijos, grindžiamos pernelyg dideliais reikalavimais bei kintančiomis ir prieštaringomis nuostatomis“, – pažymėjo ministerija pranešime, kuriame pateikė ministrų pokalbio telefonu santrauką.

Ketvirtadienį pasklido žinia apie tai, kad JAV ir Irano derybininkai susitarė dėl 60 dienų paliaubų pratęsimo, tačiau tam dar turi pritarti prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas), kuris penktadienį pareiškė, kad šiuo metu priima galutinį sprendimą šiuo klausimu.

Šaltiniai ketvirtadienį patvirtino naujienų portalo „Axios“ pranešimus, kad abi pusės sutarė dėl susitarimo memorandumo, kuriuo siekiama pratęsti paliaubas ir pradėti derybas dėl Irano branduolinės programos.

Kaip pranešė „Axios“, 60 dienų susitarime bus numatyta, kad laivyba Hormuzo sąsiauriu bus nevaržoma, be jokių mokesčių ar priekabiavimo, o Iranas per 30 dienų turės pašalinti visas minas.

Mainais JAV panaikins Irano uostų jūrų blokadą, tačiau tik proporcingai tam, kiek bus atkurta komercinė laivyba, teigiama pranešime.

Memorandume taip pat bus įtrauktas Irano įsipareigojimas nesiekti branduolinio ginklo, nurodė „Axios“. Vienas pirmųjų klausimų, kurį reikės išspręsti, yra tai, kaip sunaikinti Irano sodrinto urano atsargas.

D. Trumpas ne kartą pabrėžė, kad Iranas negali turėti branduolinio ginklo pagal jokį susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą, kurį JAV ir Izraelis pradėjo vasario 28 dieną ir kuriame nuo balandžio 8 dienos galioja trapios paliaubos.

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Abbasas Araghchi
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