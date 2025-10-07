Į žygį išvykęs Nobelio premijos laureatas nežinojo gavęs apdovanojimą

Mokslininkas dienraščiui „The New York Times“ pasakojo, kad pirmadienį baigė tris savaites trukusį žygį gamtoje, o kol Nobelio premijos konkurso organizatoriai, žiniasklaida ir draugai bergždžiai mėgino su juo susisiekti, jo telefonas veikė lėktuvo režimu.
Apie tai, kad tapo Nobelio medicinos premijos laureatu, jis galiausiai sužinojo iš savo žmonos. Ji pasakojo, kad kai jiedu sustojo Montanoje, kur baigėsi atostogos, kurių metu jie keliavo pėsčiomis ir stovyklavo šios valstijos bei Aidaho ir Vajomingo kalnuose, ir vėl įjungė mobilųjį ryšį, jos telefonas buvo tiesiog užverstas žinutėmis.
Dienraščio teigimu, F. Ramsdellas bandė perskambinti Nobelio asamblėjos generaliniam sekretoriui Thomasui Perlmannui, tačiau Švedijoje buvo jau vėlus metas. Galiausiai jiedviem pavyko susisiekti antradienį ryte.
Pirmadienį „Sonoma Biotherapeutics“ – laboratorija, kurioje dirba F. Ramsdellas – naujienų agentūrai AFP pranešė, kad mokslininkas „atsiskyręs nuo viso pasaulio“ keliauja pėsčiomis ir „puikiai leidžia laiką“.
F. Ramsdello draugas, kolega ir vienas iš minėtosios laboratorijos įkūrėjų Jeffrey‘is Bluestone‘as naujienų agentūrai AFP sakė, kad taip pat negali su juo susisiekti.
Apdovanojimu, skirtu už atradimus, susijusius su imuninės sistemos veikimu, F. Ramsdellas dalijasi su Mary Brunkow iš Sietlo (Vašingtono valstija) ir Shimonu Sakaguchi iš Osakos universiteto Japonijoje.
64-erių mokslininkas dienraščiui „The New York Times“ sakė, kad stengiasi kuo daugiau laiko praleisti kalnuose.
Laureatas sakė, kad yra „dėkingas ir susikuklinęs“ gavęs apdovanojimą ir „nekantriai laukia, kada galės šia žinia pasidalyti su savo kolegomis“.
Naujausi komentarai