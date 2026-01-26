Gamtinių dujų kainos Europos rinkoje pasiekė dešimties mėnesių aukštumas

Tai aukščiausias kainos lygis nuo praėjusių metų kovo, pasiektas sustiprėjus susirūpinimui dėl apsirūpinimo, nes sumažėjo suskystintų gamtinių dujų (SGD) srautai iš JAV ir išaugo poreikis, Europai ruošiantis dar vienam giliam atšalimui.
Europa tapo labai priklausoma nuo SGD, nes po invazijos į Ukrainą prarado didžiąją dalį tiekimo vamzdynais iš Rusijos, o SGD dabar patenkina maždaug pusę Europos dujų poreikių.
Prognozuojama, kad neįprastai šalti orai Europoje išsilaikys iki vasario pradžios, todėl padidės šildymo paklausa.
Tuo tarpu dujų atsargos sparčiai senka – saugyklos Europos Sąjungoje dabar užpildytos vidutiniškai 45,6 proc., palyginti su 56,5 % prieš metus.
