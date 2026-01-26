 Gamtinių dujų kainos Europos rinkoje pasiekė dešimties mėnesių aukštumas

Gamtinių dujų kainos Europos rinkoje pasiekė dešimties mėnesių aukštumas

2026-01-26 12:33
Svajūnas Laukineitis (BNS)

Gamtinų dujų megavatvalandės (MWh) kaina Nyderlandų ateities sandorių biržoje „Title Transfer Facility“ (TTF) (Europos lyginamoji kaina) pirmadienį pakilo 6 proc. iki 42,4 euro, skelbia portalas „Trading Economics“.

Gamtinių dujų kainos Europos rinkoje pasiekė dešimties mėnesių aukštumas
Gamtinių dujų kainos Europos rinkoje pasiekė dešimties mėnesių aukštumas / Pixabay nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Tai aukščiausias kainos lygis nuo praėjusių metų kovo, pasiektas sustiprėjus susirūpinimui dėl apsirūpinimo, nes sumažėjo suskystintų gamtinių dujų (SGD) srautai iš JAV ir išaugo poreikis, Europai ruošiantis dar vienam giliam atšalimui.

Europa tapo labai priklausoma nuo SGD, nes po invazijos į Ukrainą prarado didžiąją dalį tiekimo vamzdynais iš Rusijos, o SGD dabar patenkina maždaug pusę Europos dujų poreikių.

Prognozuojama, kad neįprastai šalti orai Europoje išsilaikys iki vasario pradžios, todėl padidės šildymo paklausa.

Tuo tarpu dujų atsargos sparčiai senka – saugyklos Europos Sąjungoje dabar užpildytos vidutiniškai 45,6 proc., palyginti su 56,5 % prieš metus.

Šiame straipsnyje:
dujų kaina europoje

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų