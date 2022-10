G. Meloni oficialiai tapo pirmąją Italijos ministre pirmininke moterimi

Giorgia Meloni (Džordža Meloni) sekmadienį oficialiai pradėjo eiti Italijos ministrės pirmininkės pareigas, tapdama pirmąja moterimi šiame poste, praėjus keturioms savaitėms po to, kai jos kraštutinių dešiniųjų partija iškovojo pergalę visuotiniuose rinkimuose.

Per ceremoniją Romoje ji 90 minučių privačiai kalbėjosi su kadenciją baigiančiu premjeru Mario Draghi (Marijumi Dragiu), o po to jis simboliškai perdavė G. Meloni nedidelį varpelį, naudojamą per ministrų kabineto debatus.