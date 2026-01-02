FTB užkirto kelią išpuoliui Šiaurės Karolinoje Naujųjų išvakarėse

18-metis ketino peiliais ir plaktukais pulti žmones prekybos centre ir greito maisto restorane Mint Hilo mieste, sakė valstijos Vakarų apygardos prokuroras Russas Fergusonas. Preliminariais duomenimis, vyras veikė vienas. Amerikietis sulaikytas.
Įtariamasis reiškė lojalumą vadinamajai „Islamo valstybei“ (IS) ir prisipažino, kad metų sandūroje norėjo žudyti amerikiečius, sakė FTB specialusis agentas Jamesas Barnacle jaunesnysis. Rasto vyro užrašai leidžia manyti, kad jis ketino taikytis į žydus, krikščionis ir LGBTQ+ bendruomenės žmones. Vyras radikalizavosi prieš kelerius metus per socialinius tinklus, kai dar buvo nepilnametis. Įtariamasis pilnametystės sulaukė tik gruodį.
