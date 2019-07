„Facebook“ gresia 5 mlrd. JAV dolerių bauda

Sandoris po ilgo JAV Federalinės prekybos komisijos (FTC) tyrimo leidžia „Facebook“ išvengti baudžiamojo persekiojimo dėl duomenų apsaugos taisyklių pažeidimų.

Tačiau kyla klausimas, kokie apribojimai ir reikalavimai bus pateikti interneto milžinei, kad būtų užtikrintas reikalavimų laikymasis ateityje.

Verslo laikraščio „The Wall Street Journal“ (WSJ), apžvelgiančio JAV ir tarptautinio verslo bei finansines naujienas, teigimu, „Facebook“ įkūrėjas ir generalinis direktorius Markas Zuckerbergas suvokia „Facebook“ padėtį ir ketina prisiimti atsakomybę.

Pasak laikraščio, jaunasis milijardierius turės kas ketvirtį patvirtinti FTC, kad jo įmonė laikosi nustatytų sąlygų, o neteisingas pareiškimas, kaip pranešė WSJ, lemtų baudas. Tokią informaciją WSJ pateikė anoniminis šaltinis, žinantis šią situaciją.

Be to, FTC teigia, kad „Facebook“ suklaidino vartotojus dėl to, kaip buvo naudojami jų telefono numeriai ir netgi veido atpažinimo įrankis.