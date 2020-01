Europos Vadovų Taryba paragino nutraukti nesibaigiantį smurto ciklą Irake

„Turi pasibaigti smurto, provokacijų ir atsakomųjų veiksmų, kuriuos pastarosiomis savaitėmis išvydome Irake, ratas“, – sakė buvęs Belgijos premjeras Charlesas Michelis.

„Bet kokia kaina privalome išvengti tolimesnės eskalacijos“, – sakė jis, praėjus vos kelioms valandoms po to, kai per antskrydį JAV pajėgos Bagdado oro uoste nukovė Irano sukarintų pajėgų vadą Qasemą Soleimanį.

„Irakas ir toliau išlieka labai trapia šalimi, – sakė C. Michelis. – Per didelis skaičius karių ir per daug ginkluotųjų pajėgų lėtina procesą, Irako gyventojams siekiant vėl sugrįžti į kasdienį gyvenimą“.

„Rizikuojame bendru smurto protrūkiu visame regione ir neaiškių terorizmo jėgų, kurios klesti religinės ir nacionalistinės įtampos laikais, atsiradimu“, – teigė jis.