Europos akcijų indeksai atsitiesia

2026-01-22 11:36
BNS inf.

JAV prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus, kad jis sustabdys planus įvesti naujus muitus kai kurioms Europos šalims, ir pareiškus, kad buvo pasiektas „pamatinis susitarimas“ dėl Grenlandijos, pagrindiniai Europos akcijų indeksai ketvirtadienį kyla pirmą kartą per penkias prekybos sesijas.

STOXX 50 ir STOXX 600 sesijos pradžioje paaugo po 1,2 proc., rodo portalo „Trading Economics“ skelbiami duomenys.

Atsigavimas akcijų rinkoje prasidėjo po D. Trumpo susitikimo su NATO generaliniu sekretoriumi, nors susitarimo detalės nebuvo atskleistos.

Trečiadienį JAV prezidentas Davose pareiškė, kad nenaudos jėgos Grenlandijai užimti, o Europos Parlamentas sustabdė liepos mėnesį pasiekto ES ir JAV prekybos susitarimo patvirtinimą, protestuodamas prieš D. Trumpo anksčiau išsakytus grasinimus.

