Europos akcijų indeksai atsitiesia

STOXX 50 ir STOXX 600 sesijos pradžioje paaugo po 1,2 proc., rodo portalo „Trading Economics“ skelbiami duomenys.
Atsigavimas akcijų rinkoje prasidėjo po D. Trumpo susitikimo su NATO generaliniu sekretoriumi, nors susitarimo detalės nebuvo atskleistos.
Trečiadienį JAV prezidentas Davose pareiškė, kad nenaudos jėgos Grenlandijai užimti, o Europos Parlamentas sustabdė liepos mėnesį pasiekto ES ir JAV prekybos susitarimo patvirtinimą, protestuodamas prieš D. Trumpo anksčiau išsakytus grasinimus.
