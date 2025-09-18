Euro zonos statybų sektorius liepą per metus augo 3,2 procento

Per mėnesį (liepą, palyginti su birželiu) euro zonos statybų sektorius, įvertinus sezoniškumą, plėtėsi 0,5 procento.
Visoje Europos Sąjungoje liepą užfiksuotas statybų apimčių didėjimas 0,6 proc. per mėnesį ir 3,6 proc. per metus.
Sparčiausias augimas per mėnesį užfiksuotas Rumunijoje (20,1 proc.), Slovėnijoje (9,9 proc.), Belgijoje (2,2 proc.),o giliausias nuosmukis – Ispanijoje (4,5 proc.), Švedijoje (4,0 proc.), Portugalijoje (1,5 proc.).
Per metus labiausiai išsiplėtė Rumunijos (41,1 proc.), Ispanijos (22,8 proc.), Slovėnijos (21,4 proc.), stipriausiai susitraukė Švedijos (4,5 proc.), Austrijos (2,7 proc.), Prancūzijos (1,7 proc.) statybų sektoriai.
