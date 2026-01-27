Euras pasiekė seniai nematytas aukštumas JAV dolerio atžvilgiu

Per pastarąsias keturias savaites euras prieš JAV dolerį sustiprėjo 1,3 proc., o per pastaruosius 12 mėnesių – 14,3 proc., skelbia „Trading Economics“.
Ketvirtą iš eilės JAV dolerio silpnėjimo daugumos kitų pagrindinių pasaulio valiutų atžvilgiu prekybos sesiją investuotojai ruošėsi trečiadienį numatytam JAV centrinio banko pinigų politikos svarstymui.
Rinkose tikimasi, kad Federaliniai Rezervai šįkart nekeis bazinių palūkanų, nors susirūpinimas dėl centrinio banko nepriklausomumo nuo politinio spaudimo išlieka svarbus.
Sustiprėjo spėlionės, kad naujas Federalinių Rezervų pirmininkas, pakeisiantis kadenciją baigiantį Jerome'ą Powellą, gali būti paskelbtas jau šią savaitę, o prezidentas D. Trumpas, kaip manoma, nominuos nuosaikesnį ir sau palankų kandidatą.
Dolerį taip pat slėgė atsinaujinusios baimės dėl JAV vyriausybės uždarymo po to, kai demokratų lyderiai pagrasino blokuoti 1,2 trln. dolerių finansavimo paketą.
Naujausi komentarai