Estija uždarė per Rusijos teritoriją einantį kelio ruožą: pastebėjo ginkluotus karius

Į Estiją įsiterpusi Satsės batu estiškai vadinama bato formos Rusijos teritorija siekia 115 hektarų ploto.
Per šią juostą 1 kilometro ruožu eina Estijos kelias, kuriuo galima važiuoti be papildomo leidimo nesustojant. Estijos pasienio apsauga šioje teritorijoje įgaliojimų neturi, o Rusijos valdžios institucijos panorėjusios gali stabdyti ir patikrinti vairuotojus.
Estijos pasienio apsaugos tarnybos penktadienį išplatintame pareiškime pietinės prefektūros vadovas Künteris Pedoskis teigė, kad rusai reguliariai patruliuoja palei pietryčių Estijos teritoriją. Vis dėlto kelias buvo uždarytas dėl „žymiai didesnio nei įprastai judėjimo siekiant išvengti galimų provokacijų ir incidentų“.
Tarnyba šeštadienį paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matomi kelyje judantys septyni žmonės karinėmis uniformomis. Jie buvo ginkluoti ir užsidengę veidus.
Estijos pasienio apsauga į vietovę nusiuntė papildomus pajėgumus ir pranešė, kad eismas bus nukreipiamas apylanka iki antradienio.
Estijos pareigūnai kreipėsi į Rusijos pasienio tarnybą dėl informacijos. Rusai juos tikino, kad patruliavimas pasienyje vyksta įprastai.
Šalis planuoja nutiesti naują kelią, aplenkiantį šią Rusijos teritoriją, tačiau jis bus baigtas tik po kelerių metų.
Estijos Vidaus reikalų ministras Igoris Taro šeštadienio vakarą laikraščiui „Postimees“ sakė, kad, pagal naujausią informaciją, ginkluota grupė iš teritorijos pasišalino, kaip rašo visuomeninis transliuotojas „ERR“.
Pasak jo, tai, kad Satsės bate būna ginkluotų Rusijos pasienio pareigūnų – nieko neįprasto.
„Ten vykdoma pasienio kontrolė, ir, žinoma, jie yra ginkluoti“, – teigė ministras.
Visgi jis atkreipė dėmesį, kad ginkluotas Rusijos dalinys stovėjo viduryje kelio, kuris eina per Satsės bato teritoriją. Rusijos pasieniečiai nėra taip elgęsi, sakė ministras.
„Tiesioginės karo grėsmės. Tai nuolat patvirtina Estijos gynybos pajėgos. Satsės bato incidentas padėties nepakeitė“,– pabrėžė vidaus reikalų ministras.
