ES svarsto įvesti muitus rusiškos naftos importui

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareikalavo, kad Europa nutrauktų energijos pirkimus iš Rusijos, prieš sutikdamas plėsti sankcijas Maskvai dėl karo Ukrainoje.
Nuo 2022 metų, kai prasidėjo Maskvos plataus masto invazija, Europos Sąjunga (ES) jau sumažino naftos importą iš Rusijos maždaug 90 proc. ir paskelbė planą iki 2027 metų pabaigos laipsniškai nutraukti likusius pirkimus.
Slovakija ir Vengrija – dvi ES šalys, kurios yra artimos D. Trumpo sąjungininkės – vis dar importuoja naftą vamzdynu iš Rusijos ir priešinasi bet kokiems žingsniams greičiau užsukti čiaupus.
EK pirmininkė Ursula von der Leyen antradienį vykusiame JT susitikime D. Trumpui sakė, kad Briuselis nori „įvesti muitus naftai, kuri vis dar patenka į Europos Sąjungą“.
„Mes tinkamu laiku pristatysime, ką apie tai manome“, – trečiadienį teigė EK atstovas Olofas Gillas.
Bet kokiam siekiui įvesti muitus likusiam Rusijos naftos importui į ES tereikia kvalifikuotos daugumos valstybių narių pritarimo.
Tai reikštų, kad Vengrija ir Slovakija greičiausiai negalėtų blokuoti jokios iniciatyvos.
