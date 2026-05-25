ES siekia atkurti prekybos santykių su Kinija pusiausvyrą

Praėjusiais metais ES prekybos su Kinija deficitas siekė apie 360 mlrd. eurų, todėl vis garsiau skamba raginimai spręsti šį disbalansą.
„Atvirumas prekybai, kuris yra įsišaknijęs Europos DNR, mums išlieka prioritetu“, – sakė viceprezidentas Stephane'as Sejourne'as (Stefanas Sežurnas), tačiau reikia „subalansuoti prekybą, atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu turime daugiau nei 360 mlrd. eurų deficitą su Kinija“.
Europos Komisija, įskaitant S. Sejourne'as, šį penktadienį surengs specialią diskusiją apie tai, kaip 27 valstybių narių blokas turėtų elgtis su Kinija, siekdamas suvienodinti sąlygas. Taip pat svarstomas Kinijos prekybos ministro Wango Wentao (Vongo Ventao) vizitas į Briuselį kito mėnesio pabaigoje, sakė ES pareigūnas.
Po Europos Komisijos diskusijų Europos lyderiai aptars ES prekybos ryšius su Kinija birželio 18-19 d. Briuselyje vyksiančiame viršūnių susitikime.
Penktadienį Briuselyje susirinkę ES prekybos ministrai laikėsi atsargios pozicijos ir pabrėžė, kad ES ir Kinijos santykiai yra svarbūs, tačiau reikia didesnės pusiausvyros.
„Kinija yra svarbi prekybos partnerė. Tačiau manau, kad turime užtikrinti didesnį pusiausvyrą bendruose santykiuose“, – žurnalistams sakė Airijos prekybos ministrė Helen McEntee.
Ji teigė, kad ES turi spręsti „kai kurias rizikas, ypač kalbant apie retuosius mineralus ir neseniai kilusius iššūkius, kurių pasekmes matėme mūsų bendrai ekonomikai“.
„Tai tarsi lenktynės, nes mes esame priklausomi, tačiau mūsų gebėjimai ir priemonės, leidžiančios stiprinti suverenumą bei nepriklausomybę šioje srityje, taip pat auga“, – sakė Lenkijos atstovas Michalas Baranowskis.
Jau kurį laiką tarp Kinijos ir ES yra prekybos nesutarimų. Įtampa ypač padidėjo po to, kai praėjusiais metais Pekinas įvedė retųjų mineralų eksporto apribojimus. Šie apribojimai išryškino didelę Europos priklausomybę nuo retųjų mineralų iš Kinijos, kuri yra didžiausia šių elementų gamintoja pasaulyje.
Briuselis taip pat ėmėsi keleto veiksmų siekdamas apsaugoti savo rinką nuo to, ką jis apibūdina kaip nesąžiningą Kinijos konkurenciją, įskaitant papildomų mokesčių įvedimą mažoms siuntoms iš Kinijos.
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