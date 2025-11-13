 ES apsisprendė: brangs prekių iš Kinijos atsisiuntimas

ES apsisprendė: brangs prekių iš Kinijos atsisiuntimas (Atnaujinta)

2025-11-13 12:00
BNS inf.

Europos Sąjungos (ES) finansų ministrai ketvirtadienį susitarė panaikinti visame bloke taikomą muitų lengvatą mažos vertės siuntoms iš Kinijos platformų, tokių kaip „Temu“ ir „Shein“.

ES apsisprendė: brangs prekių iš Kinijos atsisiuntimas
ES apsisprendė: brangs prekių iš Kinijos atsisiuntimas / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Šie pakeitimai skirti suvaldyti mažos vertės prekių iš Kinijos importo antplūdį.

Vienas ES pareigūnas nurodė, kad Bendrijos narės taip pat sieks parengti „paprastą, laikiną sprendimą, kuris leistų anksčiau įgyvendinti šią priemonę“.

Jis pridūrė, kad ES tikisi, jog šios naujausios priemonės bus pradėtos taikyti kitąmet, o ne 2028 metais, kaip buvo numatyta anksčiau.

2024-aisiais į ES įvežta 4,6 mlrd. tokių pakuočių – daugiau nei 145 per sekundę – iš kurių 91 proc. buvo iš Kinijos. ES mano, kad šis skaičius didės.

Briuselis įtaria, kad platformos, įskaitant „Shein“ ir „Temu“, nepakankamai stengiasi užkirsti kelią Europos standartų neatitinkančių produktų pardavimui.

ES taip pat baiminasi, kad daugelis į 27 šalių bloką importuojamų produktų yra nesaugūs, suklastoti ir netgi pavojingi vartotojams.

Šiame straipsnyje:
Europos sąjunga
Kinija
prekybos karas
mažos siuntos
mokesčiai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų