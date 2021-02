EP narys estas J. Madisonas nominavo D. Trumpą Nobelio taikos premijai

Europos Parlamento nariai gali siūlyti kandidatus Nobelio taikos premijai gauti ir, kaip teigia J. Madisonas, jis tai padarė likus dviem valandoms iki termino pabaigos – sausio 31-osios vidurnakčio.

„Per pastaruosius 30 metų D. Trumpas yra pirmasis JAV prezidentas, kuris per savo kadenciją nepradėjo karo. Be to, jis pasirašė kelis taikos susitarimus Artimuosiuose Rytuose, kurie padėjo užtikrinti stabilumą regione ir taiką“, – socialinėje žiniasklaidoje rašė estų politikas.

Tarp pasiūlytų kandidatų Nobelio taikos premijai gauti yra Rusijos opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas, klimato aktyvistė Greta Thunberg ir Pasaulio sveikatos organizacija (PSO).

Nobelio taikos premijos laureatas bus paskelbtas spalį.