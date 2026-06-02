EK nurodė ES šalims pamažu panaikinti bloko vidaus sienų kontrolę

Europos Komisija (EK) pareiškė, kad naujoji bloko išorinių sienų kontrolės skaitmeninė sistema ir netrukus įsigaliosiantis migracijos paktas, sustiprinantis patikros procedūras, sumažino vidaus kontrolės poreikį.
„Esant šioms sąlygoms, valstybės narės gali pamažu panaikinti vidaus sienų kontrolę“, – sakė ES migracijos komisaras Magnusas Brunneris.
ES Šengeno erdvėje galioja laisvas judėjimas, o šalys gali atlikti patikrinimus pasienyje su kitomis narėmis tik tuo atveju, jei mano, kad kyla grėsmė viešajai tvarkai ar vidaus saugumui.
Tokios priemonės turėtų būti išimtinės ir laikinos, taikomos ne ilgiau kaip dvejus metus. Vis dėlto daugelis sostinių patiria politinį spaudimą kovoti su migracija ir vis dažniau naudojasi šia išlyga, dislokuoja pareigūnus asmenų atvykimui ir išvykimui kontroliuoti.
Vokietija nuo 2015 m. beveik nuolat taiko kontrolę bent kai kuriuose sienos ruožuose.
Kai patikrinimai trunka ilgiau nei 12 mėnesių, Europos Komisija turi išnagrinėti šalių atvejį. Antradienį ji pateikė savo nuomonę Austrijai, Danijai, Prancūzijai, Vokietijai, Italijai, Nyderlandams, Slovėnijai, Švedijai ir Norvegijai. Pastaroji nėra ES narė, bet priklauso Šengeno erdvei.
EK nustatė, kad apskritai patikrinimai buvo įvesti „dėl realaus ir pagrįsto susirūpinimo, susijusio su saugumo grėsmėmis ir migracija“. Tačiau ji pasiūlė pamažu pakeisti juos nesistemingais policijos patikrinimais, mobiliuoju biometriniu identifikavimu ir transporto priemonių sekimo technologijomis.
ES sienų apsaugos agentūros duomenimis, per pirmuosius keturis 2026 m. mėnesius valdžios institucijų nustatytų neteisėtų ES sienos kirtimų skaičius sumažėjo 40 proc. lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais.
Balandžio mėnesį pradėjo veikti bloko nauja automatizuota sistema, pakeitusi antspaudus pasuose skaitmenine registracija ir veido atvaizdų bei pirštų atspaudų rinkimu, todėl kai kuriuose oro uostuose susidarė ilgos eilės.
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