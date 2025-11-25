 Egipto žiniasklaida: Kaire susitiko paliaubų Gazos Ruože tarpininkai

Egipto žiniasklaida: Kaire susitiko paliaubų Gazos Ruože tarpininkai

2025-11-25 19:55
BNS inf.

Egipto, Kataro ir Turkijos delegacijos, kurios kartu su Jungtinėmis Valstijomis tarpininkavo tariantis dėl paliaubų Gazos Ruože, antradienį susitiko Kaire aptarti antrojo susitarimo etapo, pranešė egiptiečių žiniasklaida.

Su Egipto žvalgyba susijęs kanalas „Al-Qahera News“ pranešė, kad susitikime dalyvavo Egipto ir Turkijos žvalgybos vadovai bei Kataro ministras pirmininkas, o delegatai aptarė bendradarbiavimą su JAV, „siekiant užtikrinti sėkmingą antrojo paliaubų susitarimo tarp Izraelio ir „Hamas“ etapo įgyvendinimą“.

Egiptas, Kataras, Turkija ir JAV veikia kaip tarpininkai ir garantai Gazos susitarime, kuris įsigaliojo spalio 10 dieną, po dvejų metų karo.

Jų susitikimas Kaire įvyko praėjus dviem dienoms po to, kai aukšto rango „Hamas“ delegacija susitiko su Egipto žvalgybos vadovu Hassanu Rashadu (Hasanu Rašadu) aptarti antrojo paliaubų etapo.

Šis etapas susijęs su „Hamas“ nuginklavimu, pereinamojo laikotarpio valdžios įsteigimu ir tarptautinių užsienio karių stabilizavimo pajėgų dislokavimu Gazos Ruože.

„Al-Qahera News“ duomenimis, antradienio susitikime buvo aptartas „kliūčių įveikimas ir pažeidimų ribojimas siekiant užtikrinti paliaubų laikymąsi“.

Izraelis ir „Hamas“ ne kartą kaltino vienas kitą paliaubų pažeidimu.

Pasak Gazos sveikatos apsaugos ministerijos, nuo paliaubų įsigaliojimo Izraelio ugnis pražudė daugiau nei 300 palestiniečių.

Tarpininkai antradienį taip pat „susitarė toliau stiprinti koordinavimą ir bendradarbiavimą su Civiliniu-kariniu koordinavimo centru“ – paliaubų stebėjimo centru, kurį įsteigė JAV ir jos sąjungininkės pietų Izraelyje.

