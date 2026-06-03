EBPO paskelbė pasaulio ekonomikos augimo prognozę

Kuo ilgiau truks konfliktas Artimuosiuose Rytuose, tuo didesnės bus ekonominės ir socialinės išlaidos, prognozuoja 38 labai išsivysčiusių šalių ekonomiką atstovaujanti organizacija.
Jei karas tęsis iki 2027 m., pasaulinis augimas šiais metais galėtų sumažėti iki 2,1 proc., o kitais metais – iki 1,8 proc.
Lietuvai šiemet EBPO prognozuoja taip pat iki 2,8 proc. sumažėjusį ekonomikos augimą (nuo 2,9 proc. 2025 m.), o 2027 m. numatomas dar ryškesnis šio rodiklio sumažėjimas – iki 1,9 proc., skelbiama organizacijos interneto svetainėje.
Paryžiuje įsikūrusi EBPO prognozuoja, kad JAV ekonomikos augimas šiais metais sieks apie 2 proc., o 2027 m. – 1,8 proc. Nors energetikos kainų šokas ir dėl konflikto kylantis neapibrėžtumas turės įtakos privačiam vartojimui, JAV ekonomikai postūmį suteiks didelės investicijos į dirbtinį intelektą (DI).
Kalbant apie euro zoną, EBPO prognozuoja, kad šiais metais augimas joje sieks 0,8 proc., o kitais metais padidės iki 1,2 proc.. Postūmį euro zonos ekonomikai suteiks vidaus paklausa ir prekybos augimas, teigia EBPO.
Vokietijos atveju EBPO prognozuoja, kad šiais metais augimas sieks 0,7 proc., o 2027 m. padidės iki 1,1 proc. Abiejų metų prognozės buvo sumažintos, lyginant su kovo mėn. prognozėmis, atsižvelgiant į didėjančius energijos kaštus.
Neigiamą įtaką Vokietijos prekybai darytų tolesnis įtampos didėjimas pasaulinėje prekyboje, nes šalies pramonė yra glaudžiai integruota į pasaulines tiekimo grandines.
Kinijoje šiais metais prognozuojamas 4,5 proc. augimas, kuris 2027 m. sumažės iki 4,3 proc.
EBPO atkreipia dėmesį, kad Kinijos didelis energijos vartojimas ir priklausomybė nuo importo daro šalį pažeidžiamą kylant pasaulinėms naftos kainoms, tačiau taip pat nurodo, kad jų poveikį švelnina didėjantis atsinaujinančių išteklių naudojimas ir didelės sukauptos atsargos.
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