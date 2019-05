Dyzelinių automobilių taršos skandalas „Volkswagen“ kainavo 30 mlrd. eurų

Į papildomą milijardą eurų įeina advokatų išlaidų apmokėjimas, kompensacijos vairuotojams ir baudos, pristatydamas „Volkswagen Group“ ketvirčio pajamų ataskaitą, sakė už finansus atsakingas įmonės valdybos narys Frankas Witteris.

Pasak jo, nors papildomos lėšos padengs visas numatytas išlaidas, tačiau esą negalima atmesti papildomų nuostolių.

Didžiąją dalį kompensacijų ir baudų bendrovė sumokėjo Jungtinėse Valstijose, kur 2015-ųjų rugsėjį ir prasidėjo didžiulis skandalas.

Tuo tarpu Vokietijoje prieš „Volkswagen“ yra iškelta per 60 tūkst. bylų, daugelyje kurių aplinką labiau nei leistina teršiančių automobilių vairuotojai reikalauja kompensacijų. Be vairuotojų, investuotojai taip pat pradėjo procedūras, kuriomis siekiama įrodyti, kad „Volkswagen Group“ duomenis apie pernelyg didelę automobilių taršą ir bendrovės sukčiavimą taršos testų gamyklose metu pateikė per vėlai.

Skandalas paveikė ir pačios įmonės veiklos strategiją - „Volkswagen“ vadovybė neseniai pranešė keičianti įmonės kursą ir judėsianti elektromobilių rinkos link.