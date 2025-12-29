 Dujų kainos Europos rinkoje metus baigia nedideliu pakilimu

2025-12-29 17:08
Svajūnas Laukineitis (BNS)

Gamtinių dujų kainos Europos didmeninėje rinkoje pirmadienį perkopė 28 eurų už megavatvalandę kartelę – pakilo aukščiausiai per maždaug mėnesį, skatinamos atšalimo prognozių, skelbia „Trading Economics“.

Dujų kainos Europos rinkoje metus baigia nedideliu pakilimu / Pixabay nuotr.

Didžiąją Europos dalį veikia arktinės orų masės, kurios, kaip tikimasi, išliks ir kitą savaitę, skatindamos šildymo poreikį, nors nuo sausio vidurio gali susiformuoti švelnesnių orų tendencija.

Dujų saugyklos Europos Sąjungoje šiuo metu, „Gas Infrastructure Europe“ duomenimis, yra užpildytos 63,7 proc., palyginti su 74 proc. prieš metus.

Kita vertus, dujų kainos Europoje, nepaisant trumpalaikio spurto, dabar yra bemaž 45 proc. mažesnės nei 2024-ųjų pabaigoje, pirmiausia dėka rekordinio JAV suskystintų gamtinių dujų eksporto ir stabilaus Norvegijos dujų tiekimo vamzdynais.

