Donaldas Trumpas teigia, jog prašė Xi Jinpingo išlaisvinti Honkongo žiniasklaidos magnatą Jimmy Lai

„Man taip gaila. Kalbėjau apie tai su prezidentu Xi (Jinpingu) ir paprašiau apsvarstyti galimybę jį paleisti“, – sakė D. Trumpas žurnalistams, nepatikslindamas, kada to paprašė.
„Jis yra vyresnio amžiaus žmogus ir jam nėra gerai. Taigi aš išsakiau tą prašymą. Pažiūrėsime, kas nutiks“, – kalbėjo jis.
Dar prieš sausį grįždamas į Baltuosius rūmus D. Trumpas buvo sakęs, kad nori išlaisvinti J. Lai, sėkmingą verslininką, pradėjusį leisti prodemokratinį laikraštį „Apple Daily“.
Spalio mėnesį D. Trumpas susitiko su Xi Jinpingu Pietų Korėjoje, kur, kaip manoma, užsiminė apie J. Lai bylą.
Valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) netrukus po D. Trumpo pasisakymų socialiniame tinkle „X“ teigė, kad nuosprendis rodo Kinijos pasiryžimą „nutildyti tuos, kurie siekia apsaugoti žodžio laisvę ir kitas pagrindines teises“.
Jis atkreipė dėmesį į tai, kad Kinija pažadėjo gerbti ir išsaugoti atskirą sistemą Honkonge prieš tai, kai 1997 metais Jungtinė Karalystė (JK) perdavė šį finansinį centrą Pekinui.
„Pranešimai rodo, kad pono Lai sveikata labai pablogėjo per daugiau nei 1,8 tūkst. kalėjime praleistų dienų“, – sakoma M. Rubio pareiškime.
„Raginame valdžios institucijas kuo greičiau užbaigti šį išbandymą ir paleisti poną Lai dėl humanitarinių priežasčių“, – teigė valstybės sekretorius.
J. Lai yra pamaldus katalikas, o Jungtinėse Valstijose jį remia ad hoc koalicija, kurią sudaro tiek demokratijos ir spaudos laisvės gynėjai, tiek krikščionių aktyvistai, sudarantys pagrindinę D. Trumpo paramos bazę.
78 metų amžiaus diabetu sergantis J. Lai pirmadienį teisme buvo pripažintas kaltu dėl visų trijų kaltinimų nacionalinio saugumo byloje ir likusį gyvenimą gali praleisti kalėjime. Jis įkalintas nuo suėmimo 2020 metų pabaigoje.
Jo nuteisimas yra dalis Kinijos vykdomų represijų Honkonge po 2019 metais vykusių masinių protestų.
