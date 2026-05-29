Donaldas Trumpas sako šiuo metu priimantis galutinį sprendimą dėl susitarimo su Iranu

„Dabar turėsiu susitikimą Situacijų kambaryje, kad priimčiau galutinį sprendimą“, – parašė D. Trumpas ilgame įraše socialiniame tinkle, pabrėžęs, kad Iranas privalo sutikti niekada neturėti branduolinių ginklų ir atverti Hormuzo jūrų kelią.
Savo įraše D. Trumpas pažymėjo, kad Iranas „nedelsdamas užbaigs“ minų pašalinimą iš sąsiaurio ir kad JAV vykdoma karinė Irano uostų blokada „dabar bus atšaukta“, kad naftos ir kiti tanklaiviai galėtų pradėti plaukti.
Tačiau nėra aišku, ar Iranas su tuo sutiko ir ar JAV blokada iš tiesų buvo atšaukta dar prieš D. Trumpui priimant sprendimą.
D. Trumpas taip pat patikslino, kad Irano sodrinto urano atsargos „bus iškastos Jungtinių Valstijų (...) glaudžiai bendradarbiaujant su Irano Islamo Respublika ir Tarptautine atominės energijos agentūra ir bus SUNAIKINTOS“.
Po pranešimų, kad Iranas reikalauja finansinės kompensacijos už karą ir kad Baltieji rūmai iškėlė investicijų idėją, D. Trumpas pažymėjo, kad „nebus iškeista jokių pinigų, kol nebus pranešta kitaip“.
JAV prezidentas pridūrė, kad „(šiuo klausimu) susitarta“ tik dėl „kur kas mažiau svarbių dalykų“.
Ketvirtadienį buvo skelbta, kad JAV ir Irano derybininkai susitarė dėl 60 dienų paliaubų pratęsimo, tačiau tam dar turi pritarti prezidentas D. Trumpas.
Šaltiniai patvirtino naujienų portalo „Axios“ pranešimus, kad abi pusės sutarė dėl susitarimo memorandumo, kuriuo siekiama pratęsti paliaubas ir pradėti derybas dėl Irano branduolinės programos.
Kaip pranešė „Axios“, 60 dienų susitarime bus numatyta, kad laivyba Hormuzo sąsiauriu bus nevaržoma, be jokių mokesčių ar priekabiavimo, o Iranas per 30 dienų turės pašalinti visas minas.
Mainais JAV panaikins Irano uostų jūrų blokadą, tačiau tik proporcingai tam, kiek bus atkurta komercinė laivyba, teigiama pranešime.
Memorandume taip pat bus įtrauktas Irano įsipareigojimas nesiekti branduolinio ginklo, nurodė „Axios“. Vienas pirmųjų klausimų, kurį reikės išspręsti, yra tai, kaip sunaikinti Irano sodrinto urano atsargas.
JAV viceprezidentas J. D. Vance’as (Dž. D. Vansas) vėliau ketvirtadienį kalbėjo apie pažangą derybose su Iranu.
„Mes vis dar diskutuojame dėl kelių formuluočių. Šioje srityje pasiekėme didelę pažangą“, – teigė jis.
J. D. Vance’as sakė, kad iraniečiai derybose dalyvauja „bent jau iki šiol sąžiningai“ ir abi šalys nori vėl atverti Hormūzo sąsiaurį, tačiau vis dar nesutariama dėl Irano sodrinto urano atsargų.
„Tikimės, kad ir toliau darysime pažangą, o prezidentas galės pritarti susitarimui, tačiau, akivaizdu, to dar tik laukiama“, – pridūrė jis.
D. Trumpas yra ne kartą pabrėžęs, kad Iranas negali turėti branduolinio ginklo pagal jokį susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą, kurį JAV ir Izraelis pradėjo vasario 28 dieną. Nuo balandžio 8 dienos galioja trapios paliaubos.
Naujausi komentarai