Donaldas Trumpas reikalauja laikytis raudonųjų linijų

Tuo metu kyla klausimų dėl derybų, kuriomis siekiama užbaigti karą, būklės.
Baltieji rūmai leido suprasti, kad D. Trumpas yra arti sprendimo dėl galimo susitarimo, nors Teheranas tvirtino, kad vis dar „nėra galutinio susitarimo“ dėl karo Artimuosiuose Rytuose užbaigimo.
Irano valstybinės žiniasklaidos pranešime taip pat paneigti keli pagrindiniai D. Trumpo susitarimo apibūdinimo elementai, o šaltiniai jo pastabas pavadino „tiesos ir melo mišiniu“.
JAV šaltiniai AFP teigė, kad susitarimas laukia D. Trumpo patvirtinimo po kelias savaites trukusių derybų dėl konflikto, apėmusio Artimuosius Rytus ir sukrėtusio pasaulio ekonomiką.
Iranas niekada negali turėti branduolinio ginklo.
Penktadienį D. Trumpas dalyvavo dvi valandas trukusiame susitikime Baltųjų rūmų Situacijų kambaryje, tačiau sprendimo nepriėmė.
„Prezidentas D. Trumpas sudarys tik tokį susitarimą, kuris bus naudingas amerikiečiams ir atitiks jo raudonąsias linijas“, – vėliau AFP sakė Baltųjų rūmų pareigūnas.
„Iranas niekada negali turėti branduolinio ginklo“, – pridūrė pareigūnas.
D. Trumpas apie susitikimą paskelbė ilgame įraše socialiniuose tinkluose, pakartodamas ilgalaikius reikalavimus, kad Iranas sutiktų niekada nekurti branduolinio ginklo ir atidarytų gyvybiškai svarbų laivybos kelią Hormuzo sąsiauryje.
Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Esmaeilis Baqaei (Esmaeilis Bagajis) atkirto, valstybinei žiniasklaidai pareiškęs, kad ši islamo respublika „su žodžiu „privalo“ atsisveikino prieš 47 metus“.
Jis pridūrė, kad apsikeitimas žinutėmis tęsiasi, tačiau „galutinis susitarimas dar nepasiektas“.
Pasak valstybinės naujienų agentūros IRNA, Irano prezidentas Masoudas Pezeshkianas (Masudas Pezeškianas) per pokalbį telefonu su Kataro emyru sakė, kad Iranas yra pasirengęs pasiekti „orią sistemą“ karui užbaigti.
Savo įraše D. Trumpas teigė, kad Teheranas pašalins minas iš Hormuzo sąsiaurio ir nutrauks vandens kelio blokadą „be jokių mokesčių“, o JAV atšauks lygiagrečią Irano uostų blokadą.
Abi šalys taip pat koordinuos Irano prisodrinto urano išvežimą ir sunaikinimą, sakė jis ir pridūrė, kad „jokie pinigai nebus keičiami, kol nebus pranešta kitaip“.
Tačiau Irano naujienų agentūra „Fars“ citavo šaltinius, sakiusius, kad Teheranas reikalauja „nedelsiant atlaisvinti 12 mlrd. dolerių (10,2 mlrd. eurų) įšaldyto Irano turto“ prieš pereinant prie kito derybų etapo.
Dėl nemokamo Hormuzo sąsiaurio atidarymo šaltiniai teigė, kad „susitarimo tekste tokios sąlygos nėra“, o D. Trumpo komentaras apie Irano branduolinių medžiagų sunaikinimą „yra iš esmės nepagrįstas“.
E. Baqaei valstybinei televizijai taip pat sakė, kad šiuo metu „nevyksta jokios derybos“ dėl Irano branduolinės programos. Tuo metu Irano vyriausiasis diplomatas leido suprasti, kad JAV savo požiūriu į derybas stabdo susitarimą.
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