Donaldas Trumpas pelnė naująjį FIFA taikos prizą

Apdovanojimas buvo įteiktas per Vašingtone surengtą 2026 metų pasaulio futbolo čempionato burtų traukimo ceremoniją. 2026-ųjų pasaulio futbolo čempionatas vyks trijose valstybėse – JAV, Meksikoje ir Kanadoje.
Atvykęs į ceremoniją, JAV prezidentas pareiškė: „Tai didi diena ir tai puikus sportas, ir jis tikrai atvyksta į Ameriką, o niekas niekada nemanė, kad kažkas panašaus gali įvykti.“
Vėliau jis padėkojo Kanadai ir Meksikai už bendradarbiavimą padedant organizuoti kitų metų futbolo čempionatą.
„Mes glaudžiai bendradarbiavome su šiomis dviem šalimis ir koordinavimas, draugystė bei santykiai buvo puikūs“, – pareiškė D. Trumpas burtų traukimo ceremonijoje.
